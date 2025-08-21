Centro estivo per i disabili grazie all’aiuto di Falconamare

Attività marinare, laboratori di pittura e corsi di inglese sulla spiaggia grazie al contributo della Pro Loco Falconamare: il sodalizio di promozione turistica di Falconara ha deciso di devolvere alle associazioni Il Volo della Libellula e Circo Marinaro quanto ricavato dallo stand allestito la scorsa primavera nelle tre giornate di FalComics.

Durante l’apprezzatissima manifestazione della cultura pop che si è svolta dal 23 al 25 maggio, grazie all’impegno dei volontari della Pro Falconamare e con il sostegno dell’Allegra Brigata, sono stati preparati e venduti cocktail e street food ai frequentatori. Il ricavato ha contribuito a finanziare i centri estivi organizzati dall’Ambito Territoriale 12 al Circo Marinaro, rivolti ai ragazzi con disabilità. A consegnare il contributo è stato il presidente della Pro FalConamare Maurizio Barchiesi, affiancato da Antonello Agostinelli e Mariachiara Fagioli, durante un incontro con la presidente de Il Volo della Libellula Carla Carloni e con il presidente del Circo Marinaro Massimo Giacometti. All’incontro era presente l’assessore alle Politiche sociali del Comune Ilenia Orologio.

Al centro estivo hanno preso parte 22 ragazzi con diverse forme di disabilità, di età dai 16 anni in su. Uno dei momenti più significativi è stata la realizzazione, insieme al Circo Marinaro, di una panchina installata sul bagnasciuga, con la frase "Siediti e guarda oltre", pensata per ispirare uno stile di vita più slow e consapevole. La panchina è stata interamente progettata e dipinta dai ragazzi del Volo della Libellula e del Circo Marinaro.

"Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Pro Loco Falconamare per la generosa donazione a favore delle associazioni Il Volo della Libellula e Il Circo Marinaro, che da anni rappresentano un punto di riferimento prezioso per l’inclusione – dice l’assessore Orologio –. Questa donazione è molto più di un contributo economico: è un gesto di autentica solidarietà che conferma quanto il nostro territorio sia capace di fare rete e di prendersi cura delle fragilità con responsabilità e umanità. Grazie a questo sostegno, i centri estivi organizzati dall’Ambito Territoriale Sociale 12 hanno potuto garantire esperienze di socialità, gioco e crescita ai nostri ragazzi, offrendo al contempo un aiuto concreto alle famiglie".