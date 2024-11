Centro giovanile: nuovo regolamento

Approvato il nuovo regolamento per la gestione del centro di aggregazione giovanile. Per l’assessore Andrea Giombi "ciò ci permetterà di avere una migliore ed efficiente organizzazione all’interno del centro in favore dei ragazzi. Elemento cruciale – spiega - è il progetto di animazione ed aggregativo che verrà a breve attivato grazie alla sinergia con l’ambito e l’unione Montana e CariVerona. Altro fattore determinante è la collaborazione con il mondo associativo che ci permetterà di portare ancora più luce e centralità al cag con l’unico obiettivo di mettere i giovani al primo posto. La situazione sociale ed economica del fabrianese conduce a delle ripercussioni negative nelle famiglie e per questa ragione il Comune deve puntare molto su questo centro giovanile che deve fungere da punto di riferimento per gli adolescenti ed essere quindi un luogo di felicità e di aggregazione in cui attraverso anche personale formato si possa crescere lontani dai telefonini ma vicini con gli sguardi". Approvato anche l’allestimento di un campetto sportivo antistante al cag "teatro positivo di crescita". "Auspico che questo spazio sportivo polivalente possa essere anche utilizzato dalle scuole" aggiunge Giombi.