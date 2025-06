Centro giovanile vandalizzato: simbolo della resa

Il centro giovanile vandalizzato e praticamente abbandonato al degrado è il simbolo della resa al Palazzo Viola di Torrette. Quello che doveva essere il cuore pulsante del quartiere per le nuove generazioni è oggi solo un totem della sconfitta nella lotta contro il disagio giovanile di chi si ritrova quei ragazzi non dentro ma fuori il centro a tirar bottiglie di vetro dai piani alti, a minacciare, a bullizzare, a vandalizzare. Le scritte di ogni tipo sui muri contro forze dell’ordine e istituzioni sono il segnale inequivocabile di una bomba sociale a orologeria che va immediatamente disinnescata. Iniziando col riportare quei ragazzi dentro e non fuori il centro giovanile.