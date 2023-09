Centro ippico Dressage Life. Una vera fucina di talenti

Fra le tre discipline olimpiche dell’equitazione, salto ostacoli, concorso completo e dressage, quest’ultima è la meno praticata nel nostro Paese. Ma la Lombardia conta sul maggior numero di cavalieri, cavalli e impianti dedicati e vanta diversi poli di eccellenza. Tra questi il più giovane e dinamico, da qualche anno ai vertici delle classifiche, è il centro ippico Dressage Life di Usmate-Velate, provincia di Monza-Brianza sulla strada per Lecco, che schiera una squadra di giovanissimi ben impostati tecnicamente e montati su cavalli di qualità.

Ai campionati europei giovanili di Kronenberg, Germania, Matteo Borghesi, in sella alla 12enne olandese di razza Kwpn Grace Dbg, è andato in finale chiudendo 14esimo su 60 concorrenti. E Carlotta Vallerella sul 9 anni Jaquar, anch’esso Kwpn, ha dato il suo onorevolissimo contributo ai colori azzurri. E ancora: agli ultimi campionati regionali lombardi le “ragazze terribili” del Dressage Life -si sa che l’equitazione è donna e anche il rettangolo non fa eccezione- hanno vinto ben nove medaglie, ossia due ori, tre argenti e quattro bronzi, nelle varie categorie in programma, comprese quelle riservate ai pony. E si potrebbe continuare, guardando anche agli anni scorsi. "In effetti la storia comincia molto prima - ci spiega Italo Cirocchi, istruttore e coach di queste ragazze e ragazzi- prima di installarmi in questo bellissimo centro ippico alcuni miei allievi avevano già vinto un po’ di tutto, e cito Beatrice Arturi campionessa italiana junior o Mattia Alghisi, tricolore under 21".

Nella scuderia di Cirocchi c’è anche Francesca Salvadè, azzurra della Nazionale paralimpica, che recentemente ha sfiorato il podio agli Europei di Herning, dopo che Dressage Life aveva ospitato il raduno collegiale degli “atleti speciali”.

La moglie di Italo, Norma Paoli, è azzurra di livello internazionale e insieme allenano i ragazzi e i loro cavalli. "L’obiettivo -spiega Norma- è crescere i nostri allievi per portarli in Nazionale, e se ci riesco di tornarci anch’io, quando avrò il cavallo adatto". In questi giorni si svolgono i campionati italiani alle Scuderie della Malaspina a Ornago, ecco un’ottima occasione per andare a vedere questo sport: l’ingresso è gratuito.