Centro islamico, confronto con l’Avulss

Continua il legame verso le fasce deboli e bisognose creato da tempo dal centro Culturale Islamico della Misericordia e prosegue l’azione di dialogo e integrazione tra culture e professioni di fede. L’associazione per il volontariato socio sanitario nelle unità locali, presieduta da Roberta Pellicciari, è stata ospite del centro culturale Islamico della Misericordia, con il presidente Kader Mekri che ha illustrato l’impegno di questa struttura che distribuisce risorse alimentari primarie per il sostentamento umano di tutte le fasce di età. "Concrete e sostanziali iniziative – spiega Kader Mekri - che si ripetono da anni e si intensificano nel mese del Ramadan quando il centro di via Cavallotti, si apre ancor più alla città, incontrando nuove persone, condividendo ciò che hanno, frutto del raccolto da negozi e supermercati".

Alla presidente Avulss, Roberta Pelliciari e alla responsabile culturale Rossella Palanga e ai volontari del sodalizio, Kader Mekri, ha spiegato come "la borsa della spesa -, ossia la fornitura di beni di prima necessità - è stata la formula che è andata a vantaggio delle persone bisognose e non solo, ripetendo concreti gesti di fratellanza e unione tra popoli". L’incontro si è concluso con una preghiera in nome della pace nel mondo.