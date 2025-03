Centro islamico e minacce di piombo: denunciato

È stato denunciato per il reato di minacce e diffamazione un cittadino 74enne del posto, dopo le accuse al sindaco Lorenzo Fiordelmondo in seguito all’apertura della nuova sede Centro islamico Al Huda di via del Cascamificio. È stata la Polizia di Stato del locale Commissariato a chiudere il cerchio, dopo una rapida attività investigativa nata dalla querela dello stesso primo cittadino e presentata il primo marzo. In quella circostanza, Fiordelmondo aveva segnalato alcuni post ritenuti diffamatori e pubblicati in un gruppo social denominato ‘Jesi ieri, oggi, domani’ lo scorso 25 febbraio. In particolare era stato postato un articolo relativo al taglio del nastro del Centro islamico, al quale il sindaco aveva preso parte unitamente ad altre persone. Secondo le ricostruzioni, un utente, nello scambio di messaggi che alludevano a presunte agevolazioni nei riguardi di cittadini extracomunitari per tornaconti elettorali del sindaco, aveva pubblicato un post dal tenore minatorio con espressioni del tipo ‘Si però dovrà fare i conti con il piombo’. Nella stessa conversazione social aveva pubblicato altri messaggi, come ‘Basta subire, svegliamoci ed incominciamo ad agire’. Gli accertamenti investigativi, basati sull’analisi del profilo social e sull’escussione a sommarie informazioni di potenziali testi, consentivano di risalire all’autore dei post. L’uomo, dunque, è stato raggiunto dai poliziotti e deferito in stato di libertà all’autorità competente per minacce gravi e diffamazione. Al 74enne, titolare di porto d’armi, sono state inoltre ritirate le armi e la licenza in suo possesso in via cautelativa. Il sindaco, sempre sui social, aveva condannato la vicenda parlando di "minacce gratuite, violente e inaccettabili", lasciando intendere di voler querelare quelle parole pubblicate su Facebook.