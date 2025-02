Centro islamico e post di odio. Il sindaco pronto alle querele

Ha usato i social, il sindaco di Lorenzo Fiordelmondo, per denunciare i post d’odio pubblicati dopo l’apertura della nuova sede del centro islamico Al Huda in via del Cascamificio. Il primo cittadino ha lasciato intendere di essere intenzionato a querelare gli autori delle minacce indirizzate all’amministrazione, sott’accusa per aver finanziato il centro la cui realizzazione, al contrario, è stata sostenuta interamente dai fedeli. "Commenti pesanti? Qui si è andati oltre. Il dossier è nelle mani delle autorità competenti", ha detto. L’inaugurazione era avvenuta domenica scorsa in un clima di festa. Ma quando la notizia è circolata su un gruppo Facebook, "c’è chi ha rovesciato tutta la propria cattiveria e frustrazione sotto forma di commenti indecorosi nei quali si intima a chi amministra la città che ‘Sì, però dovrà fare i conti col piombo’", ha aggiunto Fiordelmondo, reputando quelle "minacce gratuite, violente e inaccettabili". Ferma condanna anche dall’Anpi e solidarietà a Comune e comunità islamica: "Chi promette ‘il piombo’ non solo va perseguito, ma va anche condannato e isolato culturalmente e socialmente", dice la presidente Cesini.