Centro migranti, il Comitato dal prefetto

Una rappresentanza del ‘Comitato 13 marzo’ sarà ricevuta oggi in Prefettura, all’ordine del giorno la realizzazione di un centro di accoglienza straordinaria a Serra de’ Conti, presso l’hotel de’ Conti. Si parla di 50 migranti, un numero troppo alto se si pensa che il Comune che li ospiterà conta poco più di tremila anime. Inoltre, la struttura individuata dista pochi metri di distanza dal bar ed è adiacente ad alcune abitazioni. Quello che auspicano dal Comitato è che si torni a parlare di accoglienza vera, di quella che possa dare un futuro non di un semplice ‘parcheggio’ a spese dei residenti. Oggi con il Prefetto si proverà a trovare una soluzione. Intanto nelle scorse settimane sono state raccolte 561 firme a dimostrazione che il progetto, così definito, non piace a un cittadino su sette. "Un Cas di tali proporzioni è del tutto incoerente con la storia e la tradizione solidale di Serra de’ Conti, che ha sempre accolto famiglie e piccoli gruppi di migranti in una prospettiva di aiuto e integrazione – spiegano dal Comitato – inoltre si deve anche fare i conti con la realtà di questo territorio, dove già sono presenti diverse strutture che ospitano migranti e una di grandi dimensioni sarebbe difficilmente gestibile anche dal punto di vista dei servizi. Si è parlato del trasferimento di famiglie, ma si è pensato ai trasporti pubblici, all’istruzione, alla sanità e a tutto quello che è necessario per l’inserimento dei migranti nel territorio? Siamo così sicuri che possiamo garantire tutto questo?".