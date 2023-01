Centro musica, corso per diventare filmmaker

Approfondire le tecniche di realizzazione e distribuzione di un prodotto audiovisivo e multimediale (regia, live e spettacolo), imparando poi nelle lezioni pratiche a utilizzare i dispositivi e le applicazioni digitali adottate da videomaker e video artist e designer. Ma anche apprendere le basi della fotografia, della scrittura e delle tecniche che riguardano la produzione di filmati. Sono le principali competenze, da utilizzare poi sul mercato del lavoro, che si possono acquisire in ’Urban video’, il corso gratuito di formazione per filmmaker promosso dal Comune in collaborazione con EasyShow Coop, all’interno delle attività del Centro musica – 71 MusicHub.