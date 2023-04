"Centro pedonalizzato con l’aiuto di tutti"

Sfida a quattro il 14 e 15 maggio nella città di Maria Montessori. ‘Chiaravalle Domani’ schiera l’assessore uscente Cristina Amicucci. Città in Comune (Dipende da noi e M5S), Maria Letizia Ruello, "Pronti per Chiaravalle", Gianluca Fenucci, "Insieme per Chiaravalle" Roberto Sabbatini.

Maria Letizia Ruello, qual è il problema più grande a Chiaravalle e come intende affrontarlo da sindaco?

"I problemi sono molti, aggravati da un’amministrazione pronta agli annunci restia ai fatti, e bloccata dalle poco dignitose vicende finali. Il più urgente, visti i dati sulla qualità dell’aria, la peggiore nelle Marche, e da quelli epidemiologici che per questo parlano di tumori e malattie croniche fuori norma. Serve un’azione combinata su viabilità, contrasto ai grandi inquinatori, rafforzamento specialistico del presidio sanitario".

Centro con o senza auto?

"In questo Chiaravalle rappresenta un unicum, la circolazione in centro è disciplinata da una ‘sperimentazione’, così fu definita, risalente al 1989. Da allora nessuna scelta. Il risultato è evidente: arredo urbano in degrado, negozi sfitti, nessuno spazio sociale aggregante. Il nostro obbiettivo è realizzare la pedonalizzazione del centro, da costruire con il contributo di idee di tutti".

Come risolvere il nodo dell’area ex Fintecna?

"Questa è stata una tragicommedia: già nel lontano 2007, nessuno rivendicò, a fronte della privatizzazione della Manifattura, quelle pertinenze, tutte sociali, per il Comune. Oggi restano il degrado e due costatazioni: l’acquisizione della stessa a prezzi stracciati da un gruppo privato e una disciplina urbanistica, mai modificata, che lascia al privato mano libera. Il nostro primo atto sarà una variante".

Come portare avanti i lavori al chiostro Abbazia?

"Per la ristrutturazione c’erano oltre 5 milioni e nulla dopo 5 anni è stato fatto. Bisogna mettere quindi al lavoro quei danari ma subito realizzare un progetto che ne indichi le funzioni: a questo debbono partecipare tutti i cittadini. Vanno messi al lavoro i talenti giovani, attraverso un concorso di idee, del territorio e delle nostre università".

L’ospedale ha perso gran parte del suo ruolo e molte professionalità. In che modo incalzerebbe la Regione?

"Alla marginalità del nostro ospedale ha contribuito non poco la supponenza prima, la sciatteria e l’indifferenza poi di sindaco e attuale giunta. L’emergenza sanitaria del nostro territorio, legata alle vicende del suo degrado ambientale, deve trovare l’impegno per la realizzazione di un’area speciale che caratterizzi il presidio sanitario: monitoraggio, prevenzione e cura".

Perché i chiaravallesi dovrebbero votare lei?

"Le biografie della nostra lista parlano da sole, in ognuna si può riscontrare un impegno civile e sociale, non episodico e non contingente. La storia di ognuno è ricca di esperienze e testimoniata da sempre. Penso poi che il nostro programma abbia analisi e intuizioni di valore. Il combinato disposto tra le nostre idee e la nostra coerenza, fa la differenza".