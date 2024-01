Centro per famiglie: ampliate le aperture

Il Centro per le Famiglie di Fabriano riapre dopo la pausa natalizia ampliando i giorni di apertura e con un programma di attività ancora più ricco. Ecco il nuovo orario dello spazio di via Petrarca 39 (ex nido d’infanzia): martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 17:30 alle 19. L’ingresso è libero. Solo per le prime 5 settimane, il giovedì l’apertura sarà di mattina. Torna anche, a grande richiesta, il corso di massaggio infantile per famiglie con bimbi 0-5 mesi, con la dottoressa Marica Gentili, insegnante certificata Aimi. Il corso è finanziato attraverso il progetto "C’era una volta" di Cooss Marche e ATs10. "I Centri per le Famiglie – spiegano gli organizzatori - sono luoghi di socialità, scambio e solidarietà tra persone, famiglie, generazioni e servizi. Sono spazi in cui singoli, coppie, genitori e futuri genitori possono trovarsi per confrontarsi tra loro e con dei professionisti, co-progettare attività, sviluppare relazioni, o passare semplicemente del tempo insieme, nell’ottica della promozione del benessere". Per informazioni: 0732.695234.