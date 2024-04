Centro per Famiglie, tante le attività

Centri per Famiglie dell’Ambito 10: gli spazi ricreativi per bambini e adulti animati dalle educatrici e educatori della cooperativa Cooss Marche, aprono il mese con un programma di attività intenso e degli eventi speciali sulle emozioni di bambini e adolescenti. A Cerreto, le attività del Centro per Famiglie si svolgeranno il lunedì e il mercoledì, dalle 17.30 alle 19 al Cag Luigina Mazzolini, in via della Repubblica n.1: nei quattro lunedì di aprile (15, 22 e 29) si avrà rispettivamente "Il Prato Fiorito" (laboratorio 4-10 anni alla maniera di Hervè Tullet), un laboratorio di cucina con gli avanzi delle uova di Pasqua e il laboratorio artistico "Giochi di ombre" (3-10 anni). Chiuderà il ciclo lo Spazio 0-3 per i più piccoli, dedicato ai travasi. I 4 mercoledì (3, 10, 17, 24), vedranno un laboratorio di scultura con la pasta modellabile, il laboratorio creativo "Il Labirinto del Minotauro", il laboratorio espressivo "Che sagome di bambini": tra manualità, teatro e mitologia, tre appuntamenti indicati dai 3 ai 10 anni. Si concluderà, con l’ausilio del bel tempo, con "Racconti sul prato", una lettura condivisa all’aperto. Per prenotare, è possibile inviare una mail a centrofam.cerreto@gmail.com.