Centro per l’impiego, i dubbi del Pd

Mancata trasparenza della procedura: ci sarebbero "ombre sull’acquisto del Centro per l’Impiego". L’immobile sarà la nuova sede del Medi: un anno fa un’ala del Corinaldesi-Padovano era stata dichiarata inagibile e gli studenti sono attualmente ‘ospitati’ dall’Istituto Panzini.

"La Provincia di Ancona, proprietaria dell’edificio sede dell’attuale Centro per l’impiego di Senigallia in via Campo Boario, ha chiesto al Comune di rientrarne in possesso per poterne disporre come aule scolastiche. La Regione Marche ha confermato la propria disponibilità, invitando il Comune di Senigallia ad attivare una procedura di avviso per il reperimento di un immobile adeguato a ospitare trenta operatori assegnati al Centro per l’Impiego di Senigallia, informando che l’impegno finanziario regionale per l’intervento non avrebbe potuto superare l’importo massimo di 1,6 milioni di euro (fondi Pnrr Potenziamento dei centri per l’impiego).

Lo scorso 6 giugno è stato pubblicato, sul sito del Comune e sull’Albo Pretorio, l’avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di un immobile da utilizzare per finalità istituzionali e uffici per il centro per l’impiego, avviso che prevedeva come scadenza la data del 23 giugno – spiega il Pd. I dubbi del Partito Democratico riguardano i tempi: "Si può in soli diciassette giorni analizzare il mercato e reperire un immobile con le caratteristiche adeguate?".

Nel mirino la mancata trasparenza della procedura, gli spazi e la perizia: "L’immobile non è in possesso del certificato di agibilità totale: il tutto valutato come se fosse un fabbricato nuovo – concludono –. Si tratta di una vicenda che deve essere comunicata con chiarezza ai cittadini. Sono domande che come Partito Democratico intendiamo porre al sindaco Olivetti, o, nel caso di inadeguate e insufficienti risposte, le vorremmo sottoporre ad altri organismi di controllo, poiché esistono numerosi elementi che giustificano margini di dubbio".

Negli anni ’90 il prefabbricato di via Rossini ha ospitato anche gli alunni dell’istituto tecnico Corinaldesi, poi è diventata la sede del centro per l’impiego. Ora, dopo più di trent’anni, tornerà ad essere una scuola: a rimanere senza sede sono anche una parte degli studenti dell’Istituto Corinaldesi, attualmente ospitati nei moduli a poca distanza dal campo sportivo di via Capanna.