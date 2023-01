"Centro per l’impiego, la sede è inadeguata"

"La situazione al Centro per l’Impiego di Ancona non è accettabile e l’amministrazione comunale della città non collabora con la Regione". Così Marco Ausili, consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia che ieri ha presentato un’interrogazione urgente: "I locali sono del tutto inadeguati, sia per i dipendenti che per l’utenza, con conseguenze negative per i cittadini nelle dinamiche dell’accesso al lavoro". Il consigliere riferisce che la Regione già a settembre 2022 ha formalmente scritto al Comune di Ancona, di cui è la competenza per l’individuazione dei locali dei Centri per l’impiego, mettendo a disposizione fondi per l’eventuale ristrutturazione o adeguamento del locale indicato dal Comune o addirittura mettendo a disposizione fondi per la costruzione da nuovo di una struttura nuova, su area individuata dal Comune: "Ma dal Comune nessuna risposta è arrivata a questa offerta della Regione e dopo quattro mesi l’amministrazione Mancinelli non si è degnata di rispondere". La risposta non ha tardato ad arrivare: "Il dialogo con la Regione è in corso – ha detto Pierpaolo Sediari, assessore al patrimonio – Sede alternativa? Purtroppo noi non disponiamo di un luogo alternativo alla sede di piazza Salvo D’Acquisto in grado di accogliere quel servizio. servirebbero almeno 900 metri quadrati. Le uniche due opzioni sarebbero l’ex Centrale del latte e uno dei locali dell’area Pip alla Baraccola, ma non credo sarebbero troppo comodi per l’utenza. La Regione ci aveva proposto una sede all’ex Crass, ma non è stata più considerata disponibile".