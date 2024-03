Centro, porto e frazioni. Nei dettagli la mappa delle vie interessate

Centro, porto e frazioni. Ecco la road map degli interventi sulle infrastrutture viarie, partendo da quelli di competenza del Comune. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza: parte di via della Grotta, lavori consegnati e conclusi a marzo (73mila euro); strade zona Frana (vie del Carmine, Blasi, Fornetto, Offagna), gara effettuata, consegna lavori aprile (800mila). Lotti con i fondi residui: parte di via Conca (da via Flaminia a via Esino), parte di via Colombo (da via Palombare a via della Marina), tratti ammalorati di via Flaminia, ripresa lavori imminente, fine lavori maggio (180mila); parte vie Primo Maggio e Schiavoni, procedura gara da effettuare, fine lavori novembre (200mila); vie Fabriano, Leoni, parti delle vie Macerata, Monte San Vicino, Collodi, Carpegna, ripresa lavori oggi, fine giugno (540mila); vie Recanati, Marsigliani, tratti di via Albertini, procedura gara da effettuare, fine lavori novembre (284mila); parte di via Panoramica (da via Corridoni al Passetto), piazzale del Pinocchio, tratto di via San Gaspare, ripresa lavori imminente, fine maggio (150mila).

Fondi residui precedenti annualità: parte di via Veneto (da via Rovereto al Pincio), tratto via De Bosis (da via Piave al viale della Vittoria), via Montesanto, tratto via Pergola, procedura gara da effettuare, fine lavori novembre (180mila). Lotto 1 2024: vie Torrioni, Bocconi, Carmine, Fazioli, Tronto, Zara, redazione progetto in corso, fine lavori novembre (900mila). Fondi Imu Tasi: manutenzione ordinaria strade per 470mila euro, fine lavori dicembre. Con i fondi regionali s’interverrà in via Marconi rotatoria, San Martino, rotatoria piazzale Italia, rotatoria stazione (758.750 euro); lungomare Vanvitelli, via Rupi, via XXIX Settembre (421.250 euro); strada di Portonovo e parcheggio Lago Grande (414.500 euro); ponti storici della Mole (205.500 euro). Con quelli dell’Authority nelle zone del Molo Sud e via Da Chio.