Centro prelievi, una riapertura "a tempo"

Il centro prelievi a Osimo Stazione riaprirà ma solo per un periodo. In quest’ultimo mese sono state le accuse e i rimpalli di responsabilità: "La riapertura del centro rischia di saltare perché Pugnaloni invece di mobilitarsi per consolidare la situazione preferisce lamentarsi. Sembra quasi che il sindaco tifi per non far riaprire l’importante struttura solo perché siamo stati noi a farne una battaglia. Tant’è che Pugnaloni conosce la situazione del centro prelievi ma non si sta muovendo praticamente per nulla per farlo effettivamente riaprire", hanno detto le Liste civiche.

"Comune e Ast 2 svolgeranno un sopralluogo nei locali della stazione ferroviaria con l’intento di valutarne un adeguamento e quindi riaprirli come centro prelievi ma solo fino al termine del contratto di locazione che scade a settembre 2024 – annuncia il sindaco Simone Pugnaloni -. Dopo gli annunci dati dalle minoranze sulla riapertura del servizio, avevo scritto il 16 scorso al dirigente dell’Azienda sanitaria Giovanni Stroppo chiedendo spiegazioni visto che nessuno aveva comunicato qualcosa in merito. Al di là dello sgarbo istituzionale, abbiamo voluto fornire di nuovo la disponibilità del Comune a riattivare il centro prelievi. La risposta dell’Ast il 18 è stata positiva, ma vincolata a una concessione ancora a titolo gratuito del locale e a un adeguamento dei locali ai nuovi criteri autorizzativi e di accreditamento regionali". Da qui la proposta del Comune di svolgere un sopralluogo. "Al contempo a Rete Ferroviaria Italiana abbiamo scritto, sempre la scorsa settimana, se fosse disponibile a rinnovare il contratto di affitto anche oltre settembre 2024 o se la loro comunicazione del gennaio scorso di tornare in possesso dei locali fosse inderogabile. Abbiamo sollecitato Rfi a fornire una risposta evidenziando l’obiettivo di Comune e Ast2 di riattivare quanto prima il centro , come già prima del Covid, rinnovando la disponibilità a proseguire il contratto di locazione oltre il 30 settembre 2024". Poi aggiunge: "Gli attacchi come al solito strumentali delle Liste civiche rasentano il ridicolo. I vari enti preposti sono Ast2, Rfi e il Comune, bellamente bypassato nelle intenzioni delle Civiche. Questo modo di fare non è una novità: penso ad esempio ai fantomatici fondi per la bretella che avrebbe inserito la Regione nel bilancio senza confrontarsi con il Comune".

Silvia Santini