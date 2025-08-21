Centro riabilitativo: ecco la nuova viabilità

Nuovo centro riabilitativo per minori della Fondazione don Gnocchi in via Murri, via libera della giunta Fiordelmondo alle opere di urbanizzazione primari.

Previste una nuova strada da realizzare, l’ampliamento della carreggiata in via Murri (eliminando due aiuole) per ridurre la pericolosità dell’incrocio con le vie Galeno e Forlanini come richiesto con forza da residenti e comitato di quartiere.

Sarà realizzato pure un passaggio pedonale, ma non sono previsti per ora interventi nell’altro incrocio pericoloso tra via Murri e via dei Colli.

"Un provvedimento importante – commentano da Palazzo - quello approvato dalla Giunta nella sua ultima seduta, che permette di proseguire l’iter amministrativo per la realizzazione di questa struttura socio-sanitaria dedicata ai minori".

Quattro gli interventi che caratterizzeranno le opere di urbanizzazione: "La realizzazione di una nuova strada in sostituzione di quella presente nell’area edificabile, che sarà poi oggetto di cessione gratuita al Comune, lo spostamento della tubazione del gas metano che attraversa il terreno. L’allargamento dell’accesso alla struttura nell’area posta lungo via Murri e infine l’ampliamento della carreggiata nel tratto di strada di Via Murri in prossimità dell’ingresso principale, con l’eliminazione delle due aiuole ricadenti nella sede stradale. Tale ultima soluzione, con l’aggiunta della contestuale realizzazione di un passaggio pedonale – evidenziano dall’amministrazione - permetterà di risolvere anche il problema della pericolosità dell’incrocio tra via Murri, via Galeno e via Forlanini".

Nel frattempo il progetto esecutivo del nuovo centro di riabilitazione passa all’esame della conferenza dei servizi, già convocata dal Comune, nella quale enti e organismi a vario titolo coinvolti nelle rispettive autorizzazioni saranno chiamati a pronunciarsi.

Il parere favorevole della conferenza dei servizi sarà propedeutico alla firma della convenzione urbanistica con la quale la Fondazione acquisterà l’area e avrà pertanto titolo per procedere ai lavori.

"Un iter rispetto al quale – spiegano dal Comune - l’Amministrazione comunale da un lato assicurerà aggiornamenti puntuali ai residenti e dall’altro si impegnerà ad intervenire nella viabilità interna del quartiere, in particolare all’incrocio tra via dei Colli e via Murri che presenta oggettive criticità mai in passato affrontate. Un aspetto, quest’ultimo, che dà coerenza alla metodologia di lavoro impostato fin dall’inizio del mandato".

Insomma passi avanti concreti verso la realizzazione.