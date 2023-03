"Centro riaperto alle auto: un summit"

Corso da riaprire alle auto? Dopo l’assemblea dele neonato comitato commercianti del centro la Cna, tramite il presidente Maurizio Romagnoli, il responsabile sindacale Marco Silvi e il referente per il centro Christian Magnoni spiega: "Abbiamo già chiesto la settimana scorsa all’amministrazione di organizzare un’urgente riunione con le altre associazioni di categoria per discutere dell’eventualità di riaprire il centro alle auto in vista degli imminenti lavori di rifacimento della rete fognaria in alcuni settori e siamo in attesa di imminente convocazione".

"È nostra intenzione – aggiungono - approfondire nel dettaglio la questione in primis confrontandoci come stiamo già facendo con i commercianti che operano nel centro, ma seguendo altresì con correttezza quella filiera istituzionale con l’Amministrazione e con le altre associazioni rappresentative: unica via percorribile per indicare soluzioni concrete nell’interesse di imprenditori e cittadini. Siamo favorevoli all’eventuale costituzione di un comitato di commercianti del centro storico che sia realmente rappresentativo delle tante attività presenti, affinché, oltre alle problematiche di viabilità attuali, possa gestire attivamente e collettivamente le svariate questioni e iniziative del centro".