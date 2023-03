Centro, riaprire la ztl e dare più parcheggi

Riaprire la ztl e agevolare le possibilità di parcheggio per il centro: summit con le associazioni di categoria oggi in comune per discuterne. Il rilancio dal punto di vista commerciale e turistico della città della carta è a centro del dibattito fabrianese dove nei giorni scorsi è nato un comitato di commercianti che chiede con forza la riapertura della ztl al traffico e alla sosta dalle 7 alle 14, dal lunedì al venerdì. Su questo le associazioni di categoria stanno portando avanti un confronto con il sindaco Daniela Ghergo e la giunta che oggi le riceveranno. A intervenire sul nodo è anche l’ex sindaco Gabriele Santarelli che punta il dito contro "l’aumento del costo degli abbonamenti per i parcheggi blu e per il prolungamento della sosta a pagamento dalle 19 alle 20. Può sembrare cosa da poco – rimarca Santarelli che, finita l’esperienza da sindaco, ora è diventato dipendente comunale a Fossombrone -, ma la nostra scelta era basata sull’idea di favorire i residenti di ritorno dal lavoro, le attività di ristorazione e somministrazione nell’ora dell’aperitivo e chi poteva aver bisogno di commissioni veloci: tutti questi avrebbero avuto il parcheggio gratuito". Santarelli aggiunge: "Il bando destinato alle attività commerciali e artigianali già pronto e finanziato per assegnare aiuti pari a 400mila euro, ripetendo la misura di aiuto adottata nel 2021, è stato buttato alle ortiche". E ancora: "La navetta elettrica gratuita che serviva il centro storico è stata abbandonata. Quante persone durante la settimana vanno per negozi a comprare orologi, vestiti e quant’altro e quanti per farlo devono parcheggiare di fronte il negozio senza poter fare 20 metri a piedi?". Intanto sul fronte turismo l’assessore Andrea Giombi annuncia il biglietto museale unico che include anche le Grotte di Frasassi: "La promozione turistica di Fabriano deve essere congiunta con una promozione di un territorio più ampio -spiega- . E’ su questo ordine di idee che abbiamo svolto il Comune di Perugia un primo incontro finalizzato alla stesura di un protocollo di intesa per promuovere in sinergia le rispettive bellezze partendo dalla affinità delle fontane cittadine. La giunta ha appena aggiornato l’accordo con il Consorzio Frasassi per la reciproca pubblicità e valorizzazione delle realtà turistiche: prevista una scontistica biunivoca tra l’ingresso alle Grotte di Frasassi e l’ingresso, non più solo al Museo della Carta, ma ai plessi turistici culturali fabrianesi così come previsto dal biglietto unico, che è stato introdotto con l’approvazione delle nuove tariffe a inizio anno. Il nuovo accordo viene, dunque, parametrato sul biglietto unico di Fabriano e le Grotte di Frasassi".