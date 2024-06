Centro rifiuti, Confindustria e Pd ai ferri corti

Nuovo impianto per il trattamento rifiuti pericolosi alla Zipa e nodo viabilità attorno al mega hub Amazon in costruzione, dopo gli attacchi del presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini arriva la replica al vetriolo del Pd, partito di maggioranza. "Registriamo pressoché quotidianamente sulla stampa e su i social – rimarca il segretario cittadino Stefano Bornigia (foto) – dichiarazioni del signor Pierluigi Bocchini contro l’amministrazione comunale di Jesi. Dal momento che il signor Bocchini svolge il ruolo di presidente di Confindustria Ancona, ci piacerebbe sapere, e sarebbe intellettualmente onesto dichiararlo, se parla a titolo personale, con una legittima ambizione politica essendo ormai prossima la fine del suo mandato, o a nome dell’associazione che rappresenta". L’ultimo attacco di Bocchini sull’impianto che Edison vorrebbe realizzare nella zona industriale ("una bomba ecologica") era firmato dall’associazione degli industriali. "Sarebbe la prima volta nella storia di Confindustria, sia a livello nazionale che locale – incalza Bornigia – che un’istituzione di tale prestigio si rende protagonista di così ripetuti, insistenti e continui attacchi contro un’amministrazione comunale".

Confindustria non partecipa alla consulta per le attività produttive, l’occupazione e il lavoro istituita dal Comune. "Rassicuro il perito industriale Bornigia – replica, a titolo personale stavolta, Bocchini – che le mie sono state, sono e saranno sempre riflessioni sul merito di vicende che, per la loro natura, coinvolgono gli interessi economici e sociali delle imprese che mi onoro di rappresentare. Se il perito industriale Bornigia intende invece rappresentare, a qualunque non meglio specificato titolo, il pensiero dell’Amministrazione comunale, rilevo che la ‘grande apertura al dialogo ed al confronto’ con le associazioni non può certamente essere quella ispirata ad un atteggiamento prono e costantemente allineato piuttosto che invece su un costruttivo senso critico alla base di ogni processo relazionale di crescita".

s. f.