"Centro Sì, in funzione condizionatori portatili"

"Centro diurno Sì senza ventilazione? La ricostruzione dell’opposizione è fantasiosa e non aderente alla realtà". Gli assessori a Servizi Sociali e Bilancio, Ilenia Orologio e Marco Giacanella replicano ai capigruppo di minoranza sul funzionamento dell’impianto di condizionamento della struttura di via Roma. Vicenda che ha destato preoccupazione tra utenti e famiglie. Pd, Riformisti e Cic, dopo una mozione non discussa nell’assemblea di lunedì, avevano proposto un emendamento da 35mila euro per il ripristino, poi respinto. "Ma l’argomento è stato trattato in Consiglio dall’assessore Giacanella e la risposta fornita è il frutto della concertazione con i Servizi sociali", chiariscono, prima di affrontare la soluzione individuata dalla Cooss Marche, affidataria del servizio, per arginare le ondate di calore di questi giorni. "Ci siamo subito relazionati con la cooperativa che, nell’immediato, ha posizionato dei condizionatori portatili, in attesa di ultimare la sostituzione dell’unità esterna dell’impianto di condizionamento", ricordando che il Comune "ha previsto l’installazione di un impianto di condizionamento al secondo piano e sta lavorando per installare un nuovo impianto al primo piano". Dal Castello ribattono all’opposizione: "Ci dispiace abbia tentato di strumentalizzare la vicenda o, peggio ancora, l’abbia affrontata con superficialità. Contrariamente a quanto afferma, l’impianto di condizionamento è presente solo al piano terra. La proposta dell’opposizione di eccepire l’inadempimento contrattuale alla cooperativa e di trattenere una parte del suo compenso per riparare l’impianto di condizionamento non è consigliabile. Ad oggi la cooperativa non è inadempiente", sentenziano Giacanella e Orologio, facendo presente che l’esecuzione dei lavori ha come termine il 18 maggio 2024, a fronte del contratto di affidamento stipulato il 18 luglio di quest’anno. "L’opposizione, in maniera del tutto incomprensibile, considera l’inizio del servizio a partire dal 29 dicembre 2021. Ciò è errato", dicono, perché quella è la data di affidamento del servizio alla cooperativa in via d’urgenza "per garantire la continuità del servizio. Non vi era alcun obbligo di ristrutturazione o riparazione dell’impianto di raffreddamento. Tale obbligo nasce nel 2023 con la stipula del contratto: è impossibile adempiere ad un obbligo prima della sua esistenza". In chiusura la rassicurazione di continuare "ad operare con buon senso, efficienza e competenza per garantire ai falconaresi i migliori servizi con le risorse a disposizione", senza "inseguire soluzioni impraticabili o dannose, in nome di una sterile propaganda o di una palese incompetenza".