Centro sociale Fabbri, Nobili: "Gli spazi autogestiti sono presìdi di democrazia e inclusione sociale"

A Fabriano, ho incontrato le ragazze e i ragazzi del Laboratorio sociale Fabbri, uno spazio di aggregazione giovanile a rischio sfratto. Parlando con loro mi è stato ancora più chiaro quanto sia fondamentale, oggi, difendere e valorizzare gli spazi giovanili e autogestiti. Non sono soltanto luoghi fisici, ma esperienze collettive di cittadinanza, dove si intrecciano relazioni, solidarietà, cultura e anche impegno civile.

A intervenire sul tema caldo cittadino il candidato consigliere regionale per Avs Andrea Nobili, in merito alla decisione adottata dal Comune fabrianese di non rinnovare il comodato d’uso per i locali di Spiazzi San Nicolò, sede del centro sociale e culturale attivo in città dal 2013.

"In una società che spesso riduce i giovani a numeri, target di politiche passive o peggio ancora a un problema da contenere, questi spazi ribaltano la prospettiva: mostrano che le nuove generazioni hanno voglia di costruire, di partecipare, di immaginare un futuro diverso. E che per farlo non chiedono assistenza, ma luoghi liberi in cui organizzarsi, esprimersi, crescere insieme – aggiunge l’avvocato Nobili - Gli spazi sociali e autogestiti sono presìdi di democrazia e inclusione sociale".