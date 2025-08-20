Centro sociale sfrattato: si apre uno spiraglio

Un confronto aspro, con posizioni ferme da entrambe le parti, ma una lieve apertura da parte del Comune. Il laboratorio sociale Fabbri resterà nella ‘sua’ sede, Spiazzi San Nicolò Fabbri, nonostante lo ‘sfratto’ del Comune previsto per domani. Ieri mattina gli attivisti del collettivo Fabbri, più alcuni simpatizzanti (in tutto una cinquantina di persone) si sono presentati all’incontro in municipio con tanto di cartelli e ‘strilloni’.

Ad attenderli oltre alla sindaca Daniela Ghergo e altri amministratori anche le forze dell’ordine. Il confronto è stato franco ma senza eccessi. "Spiazzi San Nicolò 10 non è sostituibile". "Da una discarica a uno spazio antifascista" recitavano alcuni cartelli.

La sindaca Ghergo pur sostenendo di non poter prorogare il comodato d’uso dell’immobile per via del contenzioso e del fatto che quell’immobile sarebbe stato ceduto anni fa in permuta alla ditta Sava (la quale però non ha mai effettuato il rogito e avviato un contenzioso la cui sentenza finale è attesa per il prossimo anno) avrebbe detto agli attivisti di non annullare l’evento di danza terapia, organizzato per venerdì prossimo. Avrebbe anche detto che i ragazzi del Fabbri non sarebbero obbligati a lasciare l’immobile, nonostante la lettera di diffida da loro inviata nei giorni scorsi, proprio perché il Comune non ne avrebbe la piena proprietà. Dal sindaco Ghergo un no comment.

"La sindaca – fanno sapere invece dal Fabbri - ha affermato che il Comune non potrebbe rinnovare il contratto di comodato d’uso in quanto non avrebbe la titolarità dell’immobile. Si tratta di un’affermazione smentita dalla stessa richiesta di rilascio dell’immobile: infatti se fosse realmente così l’amministrazione non avrebbe nemmeno il titolo per avanzare la richiesta di consegna delle chiavi, richiesta che addirittura sarebbe illegittima. Al contrario, se l’amministrazione ritiene di avere il titolo per chiedere la consegna delle chiavi è evidente che si trova pure nella formale condizione di rinnovare il comodato. La realtà è che il Comune dispone attualmente dell’immobile, in attesa della sentenza definitiva con cui si concluderà la controversia giudiziale relativa alla proprietà, e ha quindi piena facoltà di rinnovare il comodato d’uso, come già fatto dalla precedente amministrazione. Quindi la decisione di rinnovare o meno il comodato non è una questione tecnica, ma una scelta politica. Una scelta che parla di visione, priorità, volontà di sostenere o meno uno spazio che da anni è punto di riferimento per la città. Il Laboratorio Sociale Fabbri continuerà a vivere e ad animare lo stabile con attività sociali, culturali e politiche. Siamo un luogo aperto, inclusivo. Restiamo dove siamo, perché qui abbiamo costruito comunità. Il Fabbri – concludono - non si sgombera".