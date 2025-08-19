Centro sociale sfrattato: vertice col sindaco

Sfratto per il centro Lab sociale Fabbri, è il giorno del faccia a faccia con il sindaco e l’associazione invita i cittadini alla mobilitazione. "Chiediamo a tutte e tutti – è l’appello social - di presentarsi domani (oggi, ndr) alle 10 al Comune per sostenere il collettivo del Fabbri nel confronto con la sindaca. Perché i diritti e gli spazi sociali non si chiedono in silenzio. Si conquistano insieme. Il Fabbri si difende, la voce non si sfratta".

Intanto il centro sociale ha organizzato per venerdì prossimo, il giorno dopo in cui i locali comunali di via Spiazzi San Nicolò, dovrebbero essere liberati come intimato dal Comune, un laboratorio di danza. "La poliedrica danzatrice Leila Ghiabbi – si legge nella descrizione dell’evento - terrà un laboratorio di danzaterapia in seguito alla sua esperienza diretta con una delle pioniere della disciplina a livello mondiale: Maria Fux. Quest’ultima è stata una danzatrice, coreografa, scrittrice e maestra argentina che ha trasformato il movimento creativo in un processo capace di coinvolgere le emozioni e liberare lo spirito. Maria Fux è scomparsa il 31 luglio 2023, e noi del Laboratorio Sociale Fabbri abbiamo l’onore di ospitare Leila Ghiabbi – e voi – per questo laboratorio che ripercorre il suo viaggio in Argentina e l’incontro con Maria. Speriamo possiate vivere un’esperienza creativa e liberatoria attraverso il corpo. Non ci sono limiti di età. Per info contattare il numero: 3400071674".

A intervenire sulla questione è anche l’ex sindaco Gabriele Santarelli finito nel mirino della giunta Ghergo: "La realtà – evidenzia Santarelli - è che nel 2017 abbiamo ereditato da loro una situazione scottante con un immobile occupato e un’ordinanza di sgombero mai eseguita quella si firmata dal sindaco che oggi siede tra i banchi della maggioranza e ricopre la carica di Presidente dell’Unione Montana. Noi abbiamo regolarizzato la situazione responsabilizzando i ragazzi che hanno dovuto fondare un’associazione per poter gestire quello spazio. La missiva inviata dall’amministrazione al Fabbri parla chiaro e parla chiaramente di sgombero per motivi di pubblico interesse non specificati. Ci spieghi la sindaca – incalza Santarelli - quali sono questi interessi e invece di puntare il dito contro il resto del mondo intervenga per risolvere l’ennesimo problema che lei stessa ha provocato. Non accampi nemmeno la scusa del contenzioso perchè non è assolutamente vero che impedisca il rinnovo del comodato che è stato richiesto come da contratto dall’associazione senza avere ricevuto mai alcuna risposta".

Sara Ferreri