"Centro sportivo ok, ma prima il salto. Un errore cedere tanti giocatori"

Per lui, non sarà mai una gara come le altre: Ancona-Cesena è la partita di Massimo Agostini, attuale responsabile dell’area tecnica del club romagnolo. Oltre alla sua lunga militanza con i bianconeri da calciatore in tre periodi distinti, il "Condor" vanta nel suo curriculum anche un biennio all’ombra del Conero, dove ha realizzato trenta reti tra Serie A e B, lasciando un ottimo ricordo tra tutti i tifosi.

Agostini, che partita si aspetta domenica?

"Sarà una gara insidiosa, perché abbiamo visto che nel girone di ritorno tutte le squadre si sono rafforzate. Sono partite diverse rispetto a quelle dell’andata, bisognerà avere la giusta determinazione".

All’andata non ci fu storia, col Cesena che vinse 4-0: in cosa siete cambiati da allora?

"Siamo cambiati dopo la prima giornata, quando perdemmo ad Olbia: non eravamo ancora quella squadra che sarebbe stata poi protagonista, ma da allora abbiamo voltato pagina e ora stiamo vedendo il vero Cesena. I giovani hanno molto entusiasmo, unito all’esperienza dei veterani: un mix che ci sta portando dei risultati importanti".

Si aspettava di trovare un Ancona così in difficoltà?

"Quando, come accaduto l’anno scorso, cambi un allenatore a due giornate dalla fine, sostituendolo con un altro senza esperienze da tecnico della prima squadra, oltretutto rivoluzionando la rosa, è normale che ci siano difficoltà. L’Ancona non è riuscita a ingranare e a migliorare il rendimento dell’anno passato, dopo la vittoria di Pineto si sta rimettendo in carreggiata".

Cosa teme di più dei dorici?

"Dell’Ancona bisogna temere l’ambiente più che i singoli calciatori. Ora la squadra si è ricompattata, con gli ultimi innesti si sta rimettendo apposto: forse la dirigenza ha capito che è stato un errore cedere giocatori e sostituirli con altri".

La risalita di una squadra passa anche attraverso la costruzione di nuovi impianti: a Cesena avete uno degli stadi più moderni e all’avanguardia, qui ad Ancona invece si punta sul centro sportivo. E’ anche da questi elementi che si misura l’ambizione di una proprietà?

"Sicuramente sì, questo è un passo in più, ma deve essere accompagnato dai risultati in campo: serve a poco costruire nuove strutture se poi non si compie il salto di categoria. Bisogna avere in primis l’ambizione di salire, solo così può venire giustificato un investimento importante: una società che investe deve prima cercare di far quadrare bene la squadra e noi ci stiamo provando".

Che effetto le farà tornare nuovamente al Del Conero?

"Per me è sempre una grande emozione tornare in uno stadio dove in due anni abbiamo fatto grandi cose, nonostante una retrocessione dovuta a vicende extracalcistiche. Ogni volta che vengo lì è una bella soddisfazione che mi porto nel cuore, ma spero che anche quest’anno il mio Cesena riesca a vincere".

Gianmarco Minossi