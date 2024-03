Centro sportivo, Tony Tiong rinvia: "Ma credo ancora nel suo impegno"

Tony Tiong non verrà ad Ancona neanche stavolta. Che si tratti di impegni familiari a causa delle condizioni di salute della madre, o che il patron e presidente biancorosso abbia a che fare con qualche altro impedimento che lo trattiene tra Tokyo e Hong Kong, o altrove, cambia poco. Aveva detto al sindaco Daniele Silvetti "una o due settimane", nell’ultimo scambio di messaggi, ma sollecitato ieri dallo stesso sindaco, mister Tiong ha risposto che non sarà ad Ancona entro il 15 marzo e, soprattutto, che non è in grado di fissare una data per il prossimo appuntamento. "Gli ho scritto un messaggio, gli ho chiesto qualche delucidazione sulle tempistiche per potermi organizzare – spiega il primo cittadino –, e lui dopo mezz’ora mi ha risposto scrivendo che non sarebbe venuto ad Ancona e che non era in condizioni di darmi una data certa per il nostro prossimo incontro, confermando, però, l’intenzione di onorare l’impegno preso per realizzare il centro sportivo, per quanto rammaricato dei risultati che sta conseguendo la squadra". Dunque mister Tiong, atteso in città per completare davanti al notaio la compravendita degli oltre sette ettari di terreno dove dovrebbe sorgere – a questo punto il condizionale è d’obbligo – il prossimo centro sportivo dell’Ancona, pagando al Comune poco più di 1,2 milioni di euro, se da un lato si assume a parole la responsabilità di onorare l’impegno preso, dall’altro non riesce a fissare una data per l’arrivo ad Ancona. "Gli ho fatto presente che questo mancato punto di riferimento – spiega ancora il sindaco Daniele Silvetti – a me potrebbe anche non generare particolari pressioni, ma dal punto di vista dell’opinione pubblica potrebbe invece essere un problema. Ma credo ancora nell’impegno preso e do la massima disponibilità". Tony Tiong lascia dunque Ancona nell’incertezza. Da un lato le parole, la sua presenza a gennaio, i proclami di serie B e serie A, l’incontro con Mauro Canil – ma di che cosa abbiano parlato, esattamente, non si sa –, la conferma di Paolucci, i pagamenti puntuali di tutto ciò che riguarda l’ordinaria gestione della squadra e della società. Dall’altro fatti, quest’ennesimo rinvio, stavolta a data da destinarsi, condito dalla sua delusione per i risultati della squadra, che porta con sé tutte le incertezze e le incognite del caso. Anche in fatto di bilancio comunale. L’assenza e la lontananza del presidente tengono in ansia la città e la tifoseria, ma non fanno bene neanche alla squadra, che in questo difficile momento potrebbe, invece, trarre energie positive anche dalle parole del presidente per quella salvezza che ogni settimana di più si fa una missione non impossibile, ma di certo severa. La squadra riprenderà gli allenamenti oggi dopo ben due giorni di riposo concessi dal mister Colavitto.