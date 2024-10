Centro storico al buio: "Guasti in via di soluzione"

Centro storico al buio da giorni, dopo le segnalazioni e proteste anche via social l’amministrazione comunale rassicura.

"Il maltempo che si è abbattuto nei giorni del 19 e 20 settembre nella nostra città e in Vallesina – spiegano dal Comune - ha causato diversi danni agli impianti di illuminazione. A Jesi i disagi maggiori si sono registrati nel centro storico, dove un fulmine ha colpito una centralina e le forti piogge hanno riempito le scatole di derivazione creando interruzioni di elettricità. Gli interventi da parte del personale di servizio della pubblica illuminazione sono stati tempestivi e stanno progressivamente risolvendo i non semplici problemi, stante la vetustà degli impianti e i complessi innesti agli stessi. JesiServizi, che ha in gestione la pubblica illuminazione cittadina - aggiungono dall’amministrazione - assicura che sono in corso di risoluzione tutti i vari guasti registrati e, nel ringraziare i cittadini per le puntuali segnalazioni, ribadisce il proprio impegno ad essere sempre più tempestivi nelle risposte".