Centro Storico di Osimo, il Dibattito sulla Viabilità si Infiamma

Si infiamma in questa calda estate il dibattito sulla viabilità in centro storico, spesso rivoluzionata. I motivi sono vari, dai lavori in corso ai Tre Archi e per le asfaltature di rotatorie e strade che ne avevano bisogno fino agli eventi che sono partiti a colorare la stagione. "Il centro storico è costantemente off limits nelle sere d’estate – afferma il consigliere delle Liste civiche Stefano Simoncini -. Ben vengano serate e spettacoli estivi ma non si può vietare tre o quattro sere la settimana il transito in centro dal tardo pomeriggio. Le attività commerciali (quelle poche rimaste) i residenti hanno diritto a poter fruire liberamente del centro. Occorre trovare una sede alternativa per gli eventi estivi: per me l’ideale è attrezzare il campetto dei frati con un progetto serio di valorizzazione". Un’idea che non sarebbe stata accolta dalla maggioranza che, piuttosto, sta continuando a promuovere gli eventi: venerdì ad esempio torna la Vertical night, il festival con i dj in consolle dal palazzo comunale e da quello del teatro. Il Comune intanto comunica che si stanno studiando soluzioni tampone e incentivi che possano andare incontro ai commercianti del quartiere che stanno risentendo dei disagi.