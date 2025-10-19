Centro storico, il comitato: "Ztl in piazza Pontelli"

"Valorizzare il centro storico vuole dire arricchire tutta la città, renderla attraente verso l’esterno e, ancora di più, meta di visitatori che qui potrebbero soggiornare o forse anche decidere di venire a vivere". Così il comitato centro storico dopo l’assemblea a palazzo dei Convegni nella quale i residenti hanno "elencato – spiegano dal comitato – i disagi che quotidianamente i residenti devono affrontare: pulizia e igiene, guano dei piccioni che in alcune zone rischia di diventare un problema sanitario, rifiuti troppo spesso abbandonati ai lati dei cassonetti o dove capita, pietre del selciato smosse o fuori sede, con pericolo per i passanti e per chi va in bicicletta o scooter, parcheggi insufficienti che necessitano di rivisitazione e regolamentazione". Per il comitato "prioritario e da inserire nel piano delle opere pubbliche è il rifacimento di Costa Mezzalancia, uno degli accessi pedonali più importanti al centro, porta d’ingresso a piazza della Repubblica". Le due petizioni a firma dei cittadini "per il rifacimento di Vicolo Fiasconi, e per l’estensione della ztl in piazza Baccio Pontelli e in via Andrea da Jesi, con relativa rivalutazione di tutta la viabilità del centro, sono ancora in attesa di valutazione". E poi ancora "la mancanza di collegamento tra il nuovo parcheggio di viale della Vittoria e corso Matteotti penalizza chi abita nella zona dell’Arco Clementino".

Per il comitato "serve un’idea per riportare attività artigianali e commerciali di prossimità in centro. Insomma, una serie di difficoltà da affrontare quotidianamente, che non sono opere ciclopiche impossibili da risolvere, ma che, con confronto e valutazione, potrebbero trovare una soluzione con scelte politico-amministrative che abbiano a cuore il benessere collettivo dei residenti del centro storico".

E’ necessario, evidenzia Roberto Vecci, presidente del Comitato, "far capire come il centro storico è visto e vissuto dai residenti. Purtroppo si percepisce che da decenni manca un progetto per il centro storico, a breve, medio e a lungo termine. Da qui la grande preoccupazione per uno spopolamento progressivo dal punto di vista abitativo. Non si sta rendendo attraente per le nuove generazioni la possibilità di investire per abitare nella parte antica della città".

Complessità, concludono, che saranno riportate all’attenzione dell’amministrazione comunale".