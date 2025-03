Centro tiro a segno, progetto a rischio

Dalla piscina olimpionica con le misure incerte a un impianto per il tiro a segno a Passo Varano che rischia di non rispettare i tempi. Ritardi nella progettazione, dovuti anche a dei problemi tecnici, validazioni della stessa progettazione a sua volta con tempi troppo lunghi e poi appalti e accordi quadro. A pesare anche i problemi con federazione nazionale di tiro a segno. Insomma la complessa galassia della burocrazia legata alle opere pubbliche rischia di far slittare di molto i tempi di consegna dei lavori che rientrano nel Next Generation EU (Pnrr). Parliamo di un’opera non di poco conto visto che si tratta di un finanziamento di circa 3,5 milioni di euro. Il problema, che si sta facendo molto serio, riguarda i tempi, con la scadenza fissata per il mese di giugno del 2026. Un traguardo difficile da raggiungere pare, considerato che siamo a marzo 2025 e di fatto i lavori continuano a slittare. Lo scorso autunno era stata diffusa un’informazione fuorviante secondo cui a ottobre il cantiere si era sbloccato. Purtroppo la realtà sta raccontato altro e adesso il rischio che il progetto possa saltare è sempre più concreto, a meno che non venga posta in essere una proroga.

Il finanziamento dell’opera su fondi PNRR era stato raggiunto grazie alla manifestazione di interesse della Federazione UITS che aveva scelto il Comune di Ancona per la realizzazione di un centro federale. L’area prescelta per l’impianto rientra nella cosiddetta ‘cittadella sportiva’ del Conero dove già ci sono lo Stadio del Conero e il Palarossini. Nella stessa area sorgerà anche la piscina olimpica, anch’essa finanziata con fondi PNRR. Il progetto prevede la realizzazione di un poligono di tiro idoneo per ospitare competizioni internazionali dotato di oltre 160 linee di tiro, servizi per il pubblico, posti auto per gli atleti e così via. Ma al momento è meglio utilizzare il condizionale per l’effettiva realizzazione dell’importante progetto.