Centrodestra a rischio 'scottatura' con l'idea di coprire Corso Garibaldi, "Sarebbe una follia"

Caro Carlino, in campagna elettorale il centrodestra in diverse occasioni, anche pubbliche, ha ventilato l’idea di coprire Corso Garibaldi per garantire lo shopping anche con la pioggia, oppure per mitigare il sole d’estate. Mi pare che, a proposito di sole, qualcuno sia già rimasto scottato da qualche colpo di calore: siamo in una città di mare, mica in Irlanda. Spero davvero che non facciano nulla di tutto ciò: sarebbe una follia urbanistica che rovinerebbe il nostro centro storico.

Paolo T., Ancona