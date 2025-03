Centrodestra diviso al voto. Santoni in campo da civica

Il centrodestra corre disgregato alle prossime amministrative. Ieri Monica Santoni, segretaria di Forza Italia, ha annunciato la sua candidatura a sindaco, non con FI ma con la lista Osimo Civica. "La politica è una cosa seria, e in questo clima di poca chiarezza e scarso rispetto, abbiamo preso la nostra decisione – spiega -. Abbiamo sempre sostenuto l’importanza di un centrodestra unito e coeso in queste elezioni amministrative, con un candidato sindaco espressione della nostra area politica. La nostra disponibilità a sostenere un candidato di Fratelli d’Italia, Lega o Udc è stata chiara e senza riserve, sia pubblicamente che in incontri privati. Abbiamo proposto nomi e sollecitato incontri risolutivi, ma siamo stati lasciati in attesa, con appuntamenti concordati e poi disattesi dagli altri partiti della coalizione. Sembra che si voglia guadagnare tempo per chissà quali strategie, ma io non sono disposta a partecipare a questi giochi. Rispettiamo tutti e pretendiamo lo stesso rispetto da chi dovrebbe essere nostro alleato. I sostenitori del centrodestra meritano chiarezza e determinazione. Non ci interessano le poltrone, ma servire gli osimani con un approccio trasparente e orientato al bene comune. Correremo da soli, invitando i sostenitori del centrodestra a unirsi a noi per un nuovo capitolo per Osimo".

Così, lo scenario si delinea ulteriormente: ci sarà il candidato di Base popolare, delle liste di Sandro Antonelli e di Achille Ginnetti, forse Sirena Rosciani, il candidato di Fratelli d’Italia che forse potrebbe essere unico con Rinasci Osimo (e per questo Francesco Sallustio potrebbe ritirare la candidatura) e delle Liste civiche di Dino Latini che correrebbero in solitaria. E poi, forse, l’ex sindaco Francesco Pirani. L’ex vicesindaco Monica Bordoni, che si era fatta avanti ma solo in caso di unità, commenta: "Mentre lo scenario internazionale si fa sempre più teso e il mondo si prepara a nuove crisi, qui si continua a perdere tempo in divisioni e polemiche inutili. È il momento della responsabilità e della vera capacità politica, non dei rancori. Chi si candida a sindaco deve interrogarsi sulla propria capacità di affrontare le durissime sfide che ci attendono, invece di cercare condizioni per rivalse personali. Osimo ha bisogno di visione, non di vendette".

Intanto la candidata del centrosinistra Michela Glorio prosegue con gli incontri nei quartieri: martedì alle 17 sarà la volta di San Paterniano e alle 18.30 di Santo Stefano mentre venerdì alle 18 è in programma un evento su cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico organizzato dalla lista Uniti per Michela Glorio sindaco nella sede elettorale riaperta con una cerimonia ieri pomeriggio.

Silvia Santini