Centrodestra diviso tra Pirani e Antonelli

Da una parte Sandro Antonelli, dall’altra Francesco Pirani. Sono loro i candidati sindaci "contesi" dal centrodestra che non è riuscito ancora a trovare unità sul nome. Al momento quindi corre disunito in vista delle amministrative. Pirani è stato proposto come il candidato di Fdi e delle Liste civiche per una larga coalizione che il presidente provinciale di FdI Carlo Ciccioli, auspica sia ancora più larga: "L’appello adesso è a tutte le espressioni civiche di raccogliere la sfida guardando alle cose che ci uniscono piuttosto che al passato, come ha fatto Pirani. E’ l’unica strada per il cambiamento. Se ognuno rimane sulle proprie posizioni sarà costretto in seguito a prendere atto che per la città non è stato fatto alcun passo in avanti".

L’appello sarebbe diretto a Forza Italia e Lega che continuano a sostenere Antonelli che corre da solo e ha già ufficializzato due liste. Alberto Maria Alessandrini, consigliere della Lega, dice: "Dopo mesi di comunicati al vetriolo e dure prese di posizione di alcuni movimenti civici contro i partiti di centrodestra apprendo con piacere che è stata cambiata idea e l’alleanza che abbiamo cercato per mesi adesso è possibile. E’ divertente osservare come fra chi oggi invoca a gran voce l’unità ci sono proprio le stesse persone che hanno generato il caos che tutti i cittadini osservano rendendosi disponibili ad affermare tutto e il contrario di tutto. Vincere le elezioni non deve servire a racimolare qualche assessorato per persone poco realizzate in altri settori della propria vita ma per cambiare davvero le cose".

Concorda Monica Santoni di Forza Italia. Venerdì sera in un incontro svolto in via Vecchia Fornace, i simpatizzanti delle Liste civiche hanno avuto l’opportunità di incontrare Pirani: "Nonostante le nostre iniziali intenzioni fossero di procedere indipendentemente come Liste civiche, la fuoriuscita di Antonelli ha purtroppo compromesso la nostra corsa in solitaria – dicono le coordinatrici civiche Monica Bordoni e Gilberta Giacchetti -. Parte pertanto la campagna elettorale aperta alle altre forze politiche che condividono stesse idee e programmi, con il candidato che proviene dal mondo civico ma è anche ottimo conoscitore delle realtà del territorio per la sua decennale attività imprenditoriale. È un progetto politico che con Pirani, le Liste civiche latiniane, le storiche osimane e FdI propongono per il rinnovamento della città in totale sinergia con l’amministrazione Regionale e il patto per il buon governo della città tra il presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini e il governatore Francesco Acquaroli".

Silvia Santini