Centrodestra e Civiche puntano su Pirani

E’ quasi ufficiale, Francesco Pirani è il nome che metterebbe tutti d’accordo, il centrodestra e le Liste civiche. La sua candidatura a sindaco per l’ala unita è pressoché certa. Il 59enne è stato già assessore e vicesindaco per i dieci anni con sindaco Dino Latini, durante i quali aveva ideato il Premio Apollino d’oro. Poi la rottura con Latini e l’uscita dalla politica, anche dai movimenti civici, e il "ritiro". Da imprenditore ha portato il suo mollificio con sede a Polverigi ad averne un’altra all’estero. Ha avuto un trascorso in Cna e oggi è in Cgia, associazione di categoria da dove sarebbe stato fatto il suo nome.

"Sono soddisfatto che abbia prevalso il buonsenso per una candidatura forte e di equilibrio su cui possano convergere le forze che si riconoscono nel civismo e nel centrodestra. Importante il ruolo del presidente Francesco Acquaroli nell’attività di mediazione", ha detto Carlo Ciccioli, coordinatore provinciale di Fdi. Con FdI ci sarebbe anche l’ok di Forza Italia e Lega. Il patto prevedrebbe anche la presenza del fuoriuscito dalle Civiche Sandro Antonelli, candidato sindaco da solo con due liste. Per lui FdI valuterebbe anche un ticket. Anche da parte sua ci sarebbe l’apertura a correre appunto tutti insieme con Pirani sindaco e le Civiche con due liste, le storiche Su la testa e Patto sociale. I grandi nomi delle Civiche hanno fatto un passo indietro. Ieri il messaggio di Latini: "Ringrazio il movimento delle Liste civiche per la dimostrazione di maturità che ha offerto, dimostrando il suo impegno per la città. Esprimo gratitudine a Monica Bordoni e Gilberta Giacchetti, instancabili rappresentanti delle autentiche Civiche, per aver compiuto numerosi passi indietro nell’interesse del movimento. Tuttavia, è essenziale che ciò non si ripeta mai più. È tempo di porre fine ai pregiudizi. Un ringraziamento speciale a Stefano Simoncini per il suo coraggio, la sua lealtà incondizionata e la sua costante presenza. Grazie a tutti gli altri che hanno contribuito con convinzione a rafforzare il movimento. Ora è il momento di restare uniti, agire con umiltà e umanità, come ha sempre sottolineato Stefano". Oggi Achille Ginnetti di Progetto Osimo futura ha convocato una conferenza per presentare la posizione della propria associazione e forse ufficializzare la candidatura a sindaco. Già presentata per il centrosinistra con l’appoggio del M5s quella di Michela Glorio, attuale assessore.

Silvia Santini