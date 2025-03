Centrodestra, il rischio di tre candidati sindaco

Fervono anccora le prove di intesa tra centrodestra e liste civiche latiniane a Osimo, anche ieri sera, durante il summit cui hanno partecipato tutte le parti. I partiti hanno concordato sulla necessità di correre uniti con i simboli di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc ma hanno anche chiesto un segno di discontinuità rispetto al passato, per staccarsi dalle dinamiche che hanno condotto alla crisi della maggioranza. Fdi e Lega hanno domandato anche di provare a coinvolgere nella coalizione le liste civiche antonelliane, che ora sono composte sostanzialmente da Base Popolare di Raimondo Orsetti alla quale si sono iscritti alcuni militanti della lista di Sandro Antonelli Osimo al Centro, e poi Progetto Osimo di Achille Ginnetti. Questi ultimi hanno fatto capire che preferirebbero un terzo polo civico e non allearsi con i simboli di partiti di centrodestra. Insomma al momento il centrodestra sarebbe in attesa della decisione del "terzo polo" di antonelliani, ginnettiani e Bp che tuttora non riuscirebbe a dire sì all’unione a causa della presenza di Dino Latini. Si rischia quindi di andare tutti divisi con 3 candidati.

E poi chissà cosa succederà a un eventuale ballottaggio qualora dovessero vedersela con Michela Glorio, candidata del centrosinistra.

E ieri sera, a sorpresa, Argentina Severini, ex antonelliana, ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi: "Mi metto a disposizione per creare una coalizione unita. Mi rivolgo a tutta la coalizione che è uscita con le ossa rotte dalle dimissioni dell’ex sindaco Pirani, sperando che ciò possa dare una spinta a superare l’impasse cittadina".

Rinasci Osimo, che ha già presentato il suo candidato, Francesco Sallustio, dice: "Rimaniamo disponibili e aperti verso un centrodestra unito con un programma credibile e serio da presentare alla comunità. Siamo pronti comunque a proseguire per la nostra strada qualora ciò non avvenga". Se riuscissero a trovare la quadra uniti, partirà la partita, forse ancor più complicata, della scelta del candidato a sindaco: la maggior parte di loro chiederebbe di non scegliere un’espressione della vecchia politica. Nella rosa di nomi figurano l’ex assessore Matteo Sabbatini ma anche Antonelli e l’ex assessora Federica Fantasia. Raimondo Orsetti non è ancora fuori dal toto nomi.

Dall’altra parte procede con la campagna elettorale già avviata sui contenuti la candidata Glorio, cui in queste ore Italia Viva ha espresso il sostegno. Diversi i temi dibattuti, dal destino dell’ex ospedale Muzio Gallo (Glorio contro Latini) all’antenna di via Molino Mensa tra l’ex sindaco Simone Pugnaloni e Sallustio (la questione resta aperta, la compagnia telefonica è già in procinto di spostare l’antenna di pochi metri rispetto al punto di demolizione). Per la pista ciclabile erosa Glorio ha scritto al Genio civile.

Silvia Santini