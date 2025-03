Centrodestra in cerca di un nome: "Rinasci Osimo" e Latini procedono

Sono ancora giorni difficili per il centrodestra osimano, compatto ma diviso sulla scelta del candidato a sindaco che tarda ad arrivare e la tensione è alta. Rinasci Osimo afferma: "Vogliamo portare avanti un programma serio, mettendo al centro le esigenze degli osimani e proponendoci come una vera alternativa alla Sinistra, che in dieci anni ha fatto perdere alla città importanza e attrattiva. Crediamo nella costruzione di un progetto lungimirante, capace di guardare avanti e di formare una nuova classe dirigente, affiancata dall’esperienza. Tuttavia, di fronte all’attuale situazione di incomprensione e disallineamento, siamo già gli unici certi e decisi a scendere in campo con il nostro candidato Francesco Sallustio, che rappresenta capacità politica, serietà e competenza. Siamo aperti a un confronto con un centrodestra unito, purché converga su un nome forte e allineato agli interessi di Osimo. Se ciò accadrà, saremo pronti ad affiancarlo, nel frattempo, il nostro impegno resta fermo, mettendo da parte personalismi e puntando sul buon senso per il bene della città".

Le Liste civiche da sempre del leader Dino Latini, sfilate da tutto, intanto affermano: "Siamo disponibili a un confronto pubblico sulle questioni di Osimo lanciate dalla candidata del centrosinistra Michela Glorio. Proponiamo tre o più incontri pubblici con massimo tre esponenti per parte. Un confronto aperto, chiaro delle rispettive posizioni, per far conoscere agli osimani il proprio programma. Loro e noi, un confronto a due parti per la città".