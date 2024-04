Centrodestra, lo scossone della Mariani

Era stato proprio il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli a gettare acqua sul fuoco invitando Francesco Pirani (Su la testa, Patto sociale per Osimo e Osimo Democratica e Solidale, Fratelli d’Italia, Udc e Noi moderati) e Sandro Antonelli (Osimo al centro, Rinasci Osimo, Progetto Osimo, Osimo futura, Osimo libera e Civitas civici), le cui candidature a sindaco spaccano di fatto il centrodestra, a marciare divisi per colpire uniti, sue parole, per colpire uniti al primo o al secondo turno. "Chiunque vada al ballottaggio ha bisogno dell’altro per vincere", ha detto. Parole che non hanno convinto l’ex consigliera comunale di Osimo Maria Grazia Mariani, candidata alle regionali 2020 con FdI. E non sarebbe la sola. "Gli elettori hanno bisogno di chiarezza e trasparenza e se l’obiettivo è quello di essere una valida alternativa al centrosinistra che attualmente governa la città ma il centrodestra non può "marciare diviso" – dice -. Il duo Acquaroli-Latini ha imposto un candidato che, seppure meritevole, è un soggetto estraneo a Fratelli d’Italia ma anche lontano dalle Liste civiche avendo abbandonato la scena politica osimana più di 10 anni fa. Gli elettori osimani non sono burattini telecomandati da Ancona o dalla Regione. Scelgo Antonelli nella piena convinzione di non tradire le quasi mille persone che, quattro anni fa mi hanno dato la loro preferenza. Antonelli, rappresenta le liste civiche (non lo dico io ma lo hanno detto i civici che lo hanno votato). E’ un uomo moderato, preparato, che con le Liste civiche è riuscito a coinvolgere e unire tanti elettori osimani anche con idee politiche diverse, dal centrodestra al centrosinistra. Mi fa piacere la decisione di Achille Ginnetti che, assieme al suo gruppo, ha condiviso il progetto di Antonelli, come pure apprezzo la lealtà di Alberto Alessandrini (Lega) e Monica Santoni (Forza Italia) che non si sono sottratti agli impegni assunti da tempo". Dall’altra parte la candidata del centrosinistra Michela Glorio continua gli appuntamenti elettorali, appoggiata anche dal Movimento 5 stelle e dal Psi. Il fidardense Lorenzo Catraro afferma: "Per far fronte ai problemi sia nella gestione amministrativa dei comuni, dei servizi, delle scuole e delle strade occorre avere massa critica importante per ridurre i costi e trattare con Regione e Governo. Solo un’unione di più comuni può realizzarla. Ci auguriamo che la Giunta che vincerà ad Osimo, e speriamo sia quella con Glorio sindaco, ponga vera attenzione a questo tema allargando ed approfondendo con convinzione le attività di unione con i Comuni vicini".

Silvia Santini