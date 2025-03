Centrodestra nel caos. La coalizione non c’è e neppure il candidato

Il nome tanto atteso per il centrodestra di Osimo, di fatto, non c’è. Anche perché non è ancora certo che i partiti correranno tutti insieme con il cosiddetto terzo polo civico contro la candidata del centrosinistra Michela Glorio. Mancherebbero punti di incontro su diverse questioni ancora, oltre che sul nome stesso del candidato. Sarebbero naufragati i nomi di Alberto Maria Alessandrini (Lega), Renato Frontini (FdI) e Cristina Foglia (Bp). Il nome, eventualmente, potrebbe essere pescato anche dalle fila dei Lions, del Rotary.

Il problema principale però è l’altro. Pare non basti il fatto che Dino Latini, leader delle Liste civiche, abbia mantenuto fede alla parola data facendosi da parte, condizione necessaria per procedere, secondo il terzo polo composto dalla coalizione di Sandro Antonelli, le liste di Achille Ginnetti e Base popolare. E’ probabile che, se così stanno le cose, si andrà alla rottura e allora ognuno per sé.

"Mercoledì scorso ci eravamo impegnati che per venerdì (7) avremmo avuto rosa dei candidati e che ieri ci saremmo comunque visti tutti per definire perché oltre, come termine, non si poteva andare. Vedo che ancora una volta non è così. Ne prendo atto, con la conseguenza che quanto detto mercoledì non vale nulla", dice Latini che stasera riunirà le sue liste civiche per decidere il da farsi.

Rassicurazioni sulla corsa insieme arrivano invece da Fratelli d’Italia: "Nulla è cambiato, si continua a lavorare su una coalizione unica con un nome che sarà definito a breve". Monica Santoni di Forza Italia afferma: "L’accordo prevedeva che venerdì scorso il terzo polo ci doveva comunicare se intendevano far parte del nostro progetto. Il termine ultimo per noi rimane ieri, la politica è una cosa seria".