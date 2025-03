Centrodestra, ora rispunta l’ipotesi Orsetti

Sono ore febbrili per ogni partito e movimento di centrodestra a Osimo alle prese con discussioni e incontri interni per scegliere un candidato a sindaco da proporre all’intera coalizione. Gruppo composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Base popolare che, dopo il summit di lunedì sera al ristorante "Cipolla d’oro" alla presenza del governatore Francesco Acquaroli, sarebbe compatto per le amministrative ma il nodo candidato rischia di far saltare tutto, se non si trovasse insomma la quadra su qualcuno che sia apprezzato e ritenuto idoneo da tutte le parti nel suo ruolo. Potrebbe tornare in auge quello di Raimondo Orsetti di Base popolare nonostante il ritiro a poche ore dall’annuncio. Ha fatto storcere il naso l’assenza di Sandro Antonelli quella sera, in rappresentanza delle sue liste. E’ lui stesso però a smentire la loro assenza nella coalizione, come dicono alcuni, per andare a costituire un terzo polo con le liste di Achille Ginnetti: "In realtà non ero presente io ma c’era una nostra rappresentante. Per il momento siamo allineati ma il candidato è fondamentale", dice.

E Latini? "Mi batto perché il candidato sia uno soltanto, in grado di affrontare in questo momento, la difficile condizione di essere punto di riferimento: un amministratore che non si dimette dopo cinque mesi, con spalle grosse, maturità, esperienza" ha risposto ieri durante ilm Consiglio regionale il leade delle Civiche storiche. La difficoltà di trovare un accordo fra tante parti, è evidente. Quindi non è più la questione di chi ha fatto cadere l’amministrazione Pirani che si è dimesso senza che nessuno l’abbia fatto cadere. La difficoltà di trovare un suo successore come candidato testimonia che le difficoltà - ha proseguito Latini - non erano in capo solo a una parte, ma che non c’era un accordo di base. Io dico che bisogna credere innanzitutto nel programma, a livello amministrativo, e poi nel progetto. Se questi siano condivisibili è chiaro che emergono anche le persone che si possono mettere al servizio. Se si parte all’opposto e poi diventano sabbie mobili. Occorre lavorare su un progetto, su un programma, che si ha la certezza di essere il proprio e che in realtà poi non è condiviso".

Dall’altra parte la candidata del centrosinistra Michela Glorio afferma: "Il dibattito nel mondo del centrodestra e delle civiche sulla persona da candidare a ricoprire la carica di sindaco è ancora in corso e a quanto pare incerto. È imbarazzante leggere dai giornali che ogni giorno viene proposta una persona diversa e dispiace che il dibattito sia solo sul ’nome’ e sugli schieramenti ancora da definire tra forze politiche litigiose, senza minimamente accennare al progetto che la persona candidata a sindaco intende portare avanti. Senza parlare dei grandi temi e dell’idea di città".

Silvia Santini