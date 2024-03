"Centrodestra, prova di unità"

Jacopo Toccaceli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, l’astensione della maggioranza sul Molo Clementino è una scelta ponderata?

"Certo, una decisione che dimostra la compattezza del nostro schieramento e cancella le voci sulle diverse sensibilità. L’unico intervento sul tema è stato il mio e la dichiarazione di voto l’ha fatta direttamente il sindaco. Nessuna divisione e nessun mal di pancia". Beh, il sindaco in campagna elettorale, nel confronto dei candidati con le associazioni ambientaliste aveva detto ‘no’ in maniera perentoria all’opera, come si giustifica tutto ciò?

"Quel giorno non c’ero al confronto, ma detto questo giunta e maggioranza di centrodestra hanno posto una priorità chiara in campagna elettorale: la salvaguardia della salute dei cittadini dimostrandolo con degli atti, a partire dal Dup (Documento unico di programmazione, risale allo scorso anno, ndr), senza dimenticare l’aver recepito il documento di Rubini, atto di grande apertura istituzionale".

Non è un mistero, tuttavia, che settori della maggioranza, non soltanto in Comune, avessero una sensibilità diversa sul tema della banchina per le Grandi navi da crociera, no?

"Il tema delle opere pubbliche non deve diventare un fattore ideologico, specie questa, dove la decisione finale non spetta al Comune e se le garanzie sulla salute delle persone confermano la bontà dell’intervento c’è poco margine di manovra".