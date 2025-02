Centrodestra, prove di dialogo e per l’unità

Il centrodestra punta a dirigersi compatto verso le amministrative anticipate di maggio ma è una strada da percorrere in salita. "Siamo pronti a scendere in campo in due modalità, esprimendo un nostro candidato a sindaco o, sempre alternativi al centrosinistra, alleandoci con un centrodestra equilibrato", hanno detto i giovani della lista Rinasci Osimo sabato all’inaugurazione della sede strizzando anche l’occhio a Dino Latini.

E proprio le Liste civiche da sempre tramite il proprio leader affermano: "Noi non poniamo veti a nessuno ma non vogliamo veti su di noi. Con chi ragiona in questo senso possiamo intavolare un’interlocuzione per un progetto, con chi pensa a escludere non ci siamo".

All’appello all’equilibrio e all’unione ha già risposto la commissaria di Forza Italia Monica Santoni: "Ci sentiamo affini agli ideali della lista. Osimo ha bisogno ora più che mai di queste realtà. Ancora una volta c’è chi perde occasione di rimanere in un opportuno e sano tacere. È prematuro parlare di come si configurerà la prossima tornata elettorale, per ora c’è una sola certezza: in qualsiasi coalizione si collocherà Sandro Antonelli, noi non ci saremo".

E Antonelli? "Auguro a Rinasci Osimo di correre con un proprio candidato meglio che con un ’padrone’". Il riferimento è a Latini.

La portavoce dei Fratelli d’Italia Michela Staffolani sostiene: "Sicuramente superando i personalismi e riunendo il centrodestra e il mondo civico possiamo correre per vincere".

Resta sempre coeso dall’altra parte il centrosinistra con Michela Glorio ricandidata a sindaco. Il mondo civico in particolare continua a essere ancora incandescente con latiniani, antonelliani e "fedeli" piraniani che non perdono occasione di litigio anche sui social. In veste di presidente del Consiglio regionale Latini in questi giorni è intervenuto al seminario promosso dalle Liste Civiche "Lo sport come valore civico. La necessità delle strutture sportive a sud di Ancona" affermando: "La situazione delle strutture sportive nell’area a sud di Ancona è tutto sommato discreta, quello che manca è l’ampliamento dei servizi e degli stessi impianti in funzione delle nuove esigenze visto che c’è una sempre maggior richiesta di sport coniugato alla solidarietà. Abbiamo ascoltato le società sportive presenti che conoscono meglio le problematiche e che sanno indicare con precisione le esigenze dei giovani sportivi, degli allenatori dei dirigenti e gli indirizzi da assumere. Poi c’è la ricerca degli opportuni finanziamenti su cui la Regione punta molto avendo svolto un’adeguata opera di sostegno alle società negli ultimi quattro anni".

Silvia Santini