Centrodestra, prove di dialogo oltre i partiti

Tra incontri interni e prove di interlocuzione fitti in queste ore nel centrodestra, la politica osimana si avvia verso le amministrative che dovrebbero tenersi domenica 11 maggio (con turno di ballottaggio il 25). Se la data fosse confermata, le liste dovranno essere depositate entro l’11 aprile. C’è poco tempo. Si sta studiando per far convergere nel polo assieme a FdI, FI, Lega, Udc e Rinasci Osimo anche le liste di Sandro Antonelli, Achille Ginnetti e Base popolare. Sarà difficile perché il veto posto dagli antonelliani sarebbe l’esclusione delle Liste civiche di Latini dall’accordo, qualora fosse siglato. E in questo scenario il delicato equilibrio potrebbe saltare. Carlo Ciccioli, coordinatore provinciale di FdI, afferma: "Sono in corso stringenti dialoghi all’interno del centrodestra per correre tutti uniti, crediamo sia importante anche a livello di coalizione elettorale per arrivare alla vittoria delle amministrative. Per quanto riguarda il candidato, ci sono nomi papabili di persone nuove rispetto alla scorsa tornata elettorale, ma con un passato politico. La situazione di Osimo è sicuramente complessa ma inaspettatamente si stanno delineando soluzioni che possono portare alla conferma del centrodestra in città".

Michela Staffolani, coordinatrice FdI Osimo, ribadisce: "Ci incontreremo a breve di nuovo tutti insieme, aprendo anche ad Antonelli, Base Popolare e Ginnetti. Il centrodestra avrà i propri simboli e abbiamo chiesto discontinuità con il passato". Giulia Dionisi di Rinasci Osimo, che ha già ufficializzato il proprio candidato Francesco Sallustio, pronto, eventualmente, a fare un passo indietro: "Rinasci Osimo rimane disponibile e aperto verso un centrodestra unito. Pronta comunque a proseguire per la propria strada qualora ciò non avvenga".

Dall’altra parte il centrosinistra unito con Michela Glorio, che ha lanciato il suo slogan "Osimo, torna la primavera", afferma: "In città tutti debbono ricordarsi bene il grave danno che l’amministrazione Pirani ha recato a Osimò causando un commissariamento che ha di fatto immobilizzato gli investimenti, le attività culturali, il sostegno a cittadini, imprese e commercianti. Provano ora a fare finta di nulla, riprendendosi sottobraccio e puntando alle poltrone ma i cittadini sanno già che si tratta della solita operazione di facciata, dettata solo dalla necessità di provare a prendere potere". "Con quale credibilità possono ora chiedere fiducia ai cittadini – dice il centrosinistra compatto –, dopo aver dimostrato di non saper governare insieme? Osimo merita stabilità, non vili accordi di convenienza. La nostra coalizione lavora unita da anni con un programma chiaro per gli osimani e la candidatura di Michela Glorio è il risultato della condivisione di intenti di tutto il nostro schieramento".

Silvia Santini