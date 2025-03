Centrodestra, prove di unità: manca il candidato

Stavolta al summit del centrodestra, per cercare di rimettere insieme i "cocci" dopo il commissariamento del Comune, ha preso parte anche il governatore Francesco Acquaroli, intervento richiesto in extremis. C’erano FdI, Forza Italia, Lega, Udc e Rinasci Osimo e poi Base popolare e anche le Civiche latiniane ma senza il loro leader. Assenti, invece, le liste di Sandro Antonelli. Un segnale di distacco forse inaspettato. Si è fatto molto ieri sera alla convention al ristorante Cipolla d’oro per cercare l’unione e correre insieme alle amministrative. Non c’è ancora l’accordo sul nome del candidato però. "Si è deciso in modo netto e propositivo di rilanciare l’esigenza della massima unità per garantire alla città un forte cambiamento rispetto al passato – hanno detto, tutti insieme -. L’intento è definire nei prossimi giorni la candidatura di un sindaco che risponda alla oggettiva necessità di svolta, una personalità che sia capace, competente e credibile come lo è questa città".

Era circolato il nome di Fabio Luna, presidente regionale del Coni. Il "patto" tra i partiti e le civiche di Antonelli con Bp la scorsa settimana era piuttosto chiaro: dopo il richiesto passo indietro da parte di queste ultime di Dino Latini, leader delle sue Liste civiche da sempre, le stesse si sarebbero compattate con tutto il centrodestra insieme proponendo una rosa di candidati. La deadline finale di domenica non è stata però rispettata. Le civiche latiniane avevano già commentato: "Rispetto. Anche in politica, quando si dà la parola, fosse anche per un solo termine, si rispetta altrimenti non si è affidabili. Su poco e su tutto. Invece assistiamo almeno da due anni a questa parte che non si rispettano mai gli impegni nei nostri confronti". Fa scalpore l’assenza degli antonelliani che potrebbero costituire un terzo polo a se stante. Una delle liste di Achille Ginnetti (con Antonelli) aveva anticipato: "La presenza di Progetto Osimo Futura alle prossime amministrative è legato alla possibilità di creare una terza coalizione che funga da alternativa al centrodestra e al centrosinistra locali. Pertanto non partecipiamo e non parteciperemo a nessuna alleanza col centrodestra".

Domenica il congresso di Forza Italia a Osimo ha riconfermato segretaria Monica Santoni. Presenti il coordinatore provinciale di FI Gianluigi Tombolini, il consigliere regionale Mirko Bilò e Clemente Rossi, componente del direttivo provinciale. Santoni ha detto: "Continuerò ad essere a disposizione perché solo con la collaborazione e la partecipazione di tutti possiamo ottenere grandi risultati. Grazie anche ai rappresentanti di Rinasci Osimo che con la loro presenza ci hanno riconfermato il rispetto reciproco". Intanto la candidata del centrosinistra Michela Glorio si ripresenta alla città: appuntamento domenica alle 17 nell’aula magna del "Corridoni Campana".

Silvia Santini