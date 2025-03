Centrodestra, prove di unità: pressing su Fdi e Lega

Il centrodestra fatica a oggi a trovare la quadra anche per i simboli, se correre con o senza alle amministrative. Stamattina sarebbe in programma un summit tra tutte le forze di centrodestra osimane (Udc, Lega, FdI e FI) assieme a Rinasci Osimo, (senza gli antonelliani con Base popolare) e le Liste civiche latiniane (con cui le liste di Sandro Antonelli non vogliono l’unione, ribadita in più sedi). Un’occasione per cercare di eliminare i dubbi soprattutto in casa Lega ed Fdi locali e arrivare a quell’unità del centrodestra che sarebbe l’unico modo per contrastare il centrosinistra.

Francesco Sallustio, candidato per Rinasci Osimo, dice: "La mia candidatura a sindaco non nasce per essere il federatore del centrodestra, ma dalla volontà di Rinasci Osimo di dare spazio a volti nuovi e competenti della politica che troppo spesso in questo sistema non hanno mai avuto modo di emergere. Ribadisco il mio interesse a conoscere le posizioni del centrodestra osimano, ma pare che la sua situazione sia troppo frammentata a prescindere dalla mia candidatura. Ad Antonelli dico che se la maggior parte delle persone che l’hanno sostenuto lo scorso anno l’hanno rinnegato, tanto che ora sembra vada più d’accordo con i suoi ex avversari politici rispetto a chi l’ha appoggiato dal primo momento, mi farei due domande se il problema parta dai compagni di viaggio o da chi è alla guida di questa compagnia".

Il centrosinistra prosegue dritto con la candidata Michela Glorio. La capogruppo del Pd Paola Andreoni afferma: " Osimo sta segnando un primo importante segnale in controtendenza rispetto al nazionale. Qui si registra una forte e coesa aggregazione di centrosinistra, allargata sì, ma solo a forze civiche che, per la storia di chi le compone, si riconoscono in questo campo politico. Al contrario del dato nazionale, ad Osimo il centrodestra e le correlate Liste civiche d’area politica, sono divise in tanti rivoli, con contrasti non solo di linea politica ma anche personali. La coesione del centrosinistra, prima ancora delle persone che lo rappresentano, si fonda sul porgramma programma". Il M5s denuncia: "Con la Legge di bilancio 2025 il governo Meloni ha deciso di affossare gli enti locali con tagli insostenibili. La scure dell’accantonamento forzato impone al nostro Comune un vero e proprio salasso: meno 63mila euro nel 2025, meno 126mila tra il 2026 e 2027 e meno 213mila nel 2029".

Silvia Santini