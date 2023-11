"C’era solo allerta gialla. Ho fatto ciò che dovevo"

Gli avvisi di garanzia ad alcuni sindaci della vallata sono stati notificati nella giornata di ieri e se per alcuni era prevedibile, per altri è stata un’amara sorpresa. C’è chi si è chiuso in casa attaccandosi al telefono per cercare di capire quante più spiegazioni possibili, chi è uscito a fare il giardino per placare i nervi, chi invece l’ha vissuto come un atto dovuto. Nelle prime ore della mattinata di ieri, il telefono del sindaco di Arcevia, Dario Perticaroli, ha iniziato a squillare, sul display, numerosi messaggi di solidarietà da parte di amici, ma anche di semplici conoscenti ed esponenti della politica informati dalla stampa dell’accaduto mentre lui, era ancora ignaro di tutto. Ma l’incubo non è ancora finito. La certezza di essere indagato per lui è arrivata pochi minuti dopo le 16 di ieri, quando i carabinieri hanno suonato alla sua porta per notificargli gli atti. Una visita annunciata dai titoli di giornale che lo ha costretto a trascorrere il resto della giornata al telefono. All’oscuro di tutti era anche il sindaco di Castelleone di Suasa Carlo Manfredi che ieri mattina alle 7,40 ha iniziato ad inviare messaggi per mettere al corrente il suo staff., Sul mancato allertamento ipotizzato dal pm, Manfredi va cauto: "Quella sera c’era solo un’allerta gialla e solo per le zone montane settentrionali. Non s’è ancora capita bene la questione per cui ci ritroviamo indagati: io ho ricevuto la comunicazione della Protezione civile alle 23 quando era già successo tutto, e l’ho detto ai carabinieri quando siamo stati interrogati nei giorni successivi. Quando siamo venuti a conoscenza del fatto, eravamo alla ricerca delle persone, già era successo tutto. Alle 20.30 ho chiamato Olivetti (sindaco di Senigallia, ndr) che da noi il fiume aveva esondato ed era presumibile una piena a Senigallia, così è stato. Sono tranquillo: ho fatto, secondo me, di coscienza quello che andava fatto". Ha invece preferito non rilasciare dichiarazioni il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, anche lui dovrà rispondere agli inquirenti riguardo a quanto accaduto quella notte. Tutti dovranno produrre le prove per dimostrare che quel maledetto 15 settembre è stato fatto il possibile e che la tragedia non poteva essere evitata.