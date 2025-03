"C’era una volta… Giulia, la Vestale", al Moriconi di Jesi rielaborato il capolavoro di Spontini

Ultima occasione per vedere ‘C’era una volta… Giulia, la Vestale’ di Gaspare Spontini in versione ‘tascabile’. Dura infatti circa un’ora la versione che va in scena al Teatro Moriconi di Jesi oggi (ore 17). Grazie alla rielaborazione della partitura di Gianluca Piombo, e alla regia e drammaturgia di Lorenzo Giossi (anche in scena come attore-narratore), l’opera viene proposta in una versione con tre cantanti: il soprano Louise Guenter (Giulia), il tenore Matteo Straffi (Licinio) e il baritono Alexander Ilvakhin (Cinna e il Sommo Sacerdote). A dirigere è lo stesso Gianluca Piombo. A suonare è il Time Machine Ensemble, realtà voluta da Fondazione Pergolesi Spontini, Casa Musicale Sonzogno e Italian Touch per realizzare progetti di riscoperta di grandi autori del ‘900 o nuovi concept originali dedicati alla musica d’oggi.