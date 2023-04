Ceramica e amore nel segno di Pietro

All’istituto comprensivo Maria Montessori è andata in scena una splendida giornata di amore e ceramica proposta dai genitori di un alunno, Pietro Luchetta che un anno fa, a soli 9 anni, ha lasciato i suoi cari per una patologia rara. I genitori, Donatella e Lorenzo, venuti in contatto con la Fondazione Lene Thun, hanno proposto alle insegnanti e al dirigente scolastico Lorenzo Savini, di ricordare Pietro in una delle sue passioni: lavorare e creare con le mani. L’Istituto comprensivo è a metodo Montessoriano, i bambini sono abituati a sperimentare con le mani e così, insieme alle insegnanti Silvia, Marzia, Michela e Manuela hanno, accolto con gioia il laboratorio. Del resto "La mano è quell’organo fine e complicato nella sua struttura, che permette all’intelligenza non solo di manifestarsi, ma di entrare in rapporti speciali coll’ambiente" diceva Maria Montessori. I laboratori offerti gratuitamente dalla Fondazione Lene Thun nei reparti oncologici dei principali ospedali italiani sono molto più di un’occasione per passare alcune ore spensierate: modellare l’argilla regala ai piccoli pazienti momenti di serenità, riducendo lo stress e mettendo così l’organismo nelle condizioni di ricevere meglio le terapie. Il contatto con la materia e la nuova forma che assume tra le mani dei bambini dona loro sicurezza e la sensazione di avere nuovamente controllo su ciò che accade intorno, rendendoli protagonisti attivi della propria vita. E così le due ceramiste Beatrice ed Agnese hanno fatto diventare magica una giornata di scuola con un sorriso contagioso. "Chiaravalle – raccontano Donatella e Lorenzo Savini - è un piccolo paese dove c’è una comunità molto unita soprattutto se dietro a gesti come questi si mobilitano associazioni come Arte x Arte di Roberto Sgroi, che si è presa in carico i manufatti dei bambini e li ha riconsegnati in tutto il loro splendore come fossero delle vere e proprie opere d’arte. I bambini sono stati felici e hanno messo tanto amore nel ricordare il loro amico anche in questo modo, donando una forza immensa a noi gentori che in questa giornata sono stati con loro in classe". "Nella vita di un bambino – aggiungono i genitori di Pietro - il sorriso è al primo posto e noi cercheremo di donarne tanti. Affrontare le situazioni peggiori sempre con la forza del sorriso, questo è ciò che abbiamo donato a nostro figlio Pietro e questo è il nostro modo migliore per ricordarlo. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo desiderio, nato dall’amore che Pietro ci ha donato in vita e continua ancora a farlo".