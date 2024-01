Cerca casa in affitto: sventa una truffa

"Per garantirti l’appartamento devi versare una caparra di 187 euro". È la nuova modalità utilizzata per truffare chi è alla ricerca di una casa in vendita o in affitto. Truffatori che, sulla spiaggia di velluto trovano terreno fertile dato che le case in affitto sono quasi esclusivamente disponibili per affitti transitori. Difficile anche l’acquisto: i prezzi al metro quadro sull’usato superano quasi sempre i 2mila euro con classe energetica G, per non parlare del nuovo che si aggira in media a 4mila e 500 euro al metro quadro. E così, la ricerca diventa ardua per tutti. Sembrava aver finalmente trovato un appartamento un senigalliese che si è visto contattare, tramite what’s app, da un sedicente affittuario che gli chiedeva un bonifico prima ancora di fargli visitare l’appartamento. Nemmeno il tempo di elencare le stanze e la posizione che la richiesta di denaro si è fatta sempre più insistente, tanto che, l’uomo, insospettito ha abbandonato. Per evitare che qualcun altro cadesse nella truffa, ha fatto girare la notizia sui social dove si è accorto di non essere stato l’unico a ricevere la stessa richiesta, che sembra sia un po’ il nuovo modus operandi per vendere o affittare case che non esistono. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto, una nuova truffa che va allungare la lista delle tante già messe a segno riguardo a case fantasma.