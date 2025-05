Cerca di aprire le portiere e rubare: denunciato

Lo vedono aprire le portiere delle auto, a buio già calato, e chiamano la polizia. E’ successo lunedì sera, in via Montebello. Una pattuglia delle Volanti è arrivata sul posto intercettando un 55enne, italiano, che è stato denunciato per furto e per ubriachezza molesta. L’uomo era intento a forzare le portiere delle vetture lasciate in sosta. Un residente lo aveva notato mentre tentava di aprire lo sportello della sua autovettura. E’ stato così in grado di fornire una descrizione precisa agli agenti. Quando sono arrivati lo hanno incrociato. Altri residenti hanno riferito di averlo visto mentre provava ad aprire le portiere, senza danneggiarle. Da un veicolo mancava un paio di occhiali da sole. Il sospettato è stato fermato, identificato e portato in questura. Lì è stato perquisito e aveva gli occhiali da sole del residente di via Montebello. Il 55enne ha provato a dire che li aveva trovati per terra ma il proprietario poi richiamato, ha detto che erano in auto e che quelli erano proprio i suoi occhiali. Così è stato denunciato per furto aggravato. Le sue condizioni erano alterate da un abuso etilico. Per questo è stato denunciato anche per ubriachezza manifesta. Il questore Cesare Capocasa valuterà nelle prossime ore anche l’emissione di una idonea misura di prevenzione.