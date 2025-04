Cerca lavoro, donna raggirata per 10mila euro

Disoccupata, a marzo una 40enne di Fabriano ha iniziato a navigare sul web alla ricerca di un lavoro. Si è iscritta così a una chat di una persona conosciuta sui social che proponeva diverse tipologie di rapporti lavorativi. La donna è stata agganciata con la proposta di ricevere qualche centesimo di euro per ogni "like" cliccato a video musicali proposti da un diffusissimo social i cui link le venivano inviati sia per posta elettronica che su app dello smartphone. L’offerta, per quanto poco remunerativa, appariva innocua e, in ogni caso, l’ha illusa, generando l’aspettativa di migliori prospettive future. In effetti, nel corso delle prime due settimane, la relazione lavorativa si è svolta come concordato: nel corso della giornata, la fabrianese riceveva molti link che la conducevano a video musicali ai quali metteva un like.

Il pagamento avveniva ogni domenica con accredito, le prime due settimane, rispettivamente, di 9.81 e di 13,11 euro. La relazione di fiducia instaurata con il profilo "datore di lavoro" evolveva quindi con la proposta di aderire ad iniziative di trading online, rappresentate come particolarmente remunerative anche con piccoli investimenti e per brevi periodi. La fabrianese era contattata da un operatore che le proponeva un investimento iniziale di 100 euro. La somma veniva versata su un conto corrente italiano e dopo qualche giorno le perveniva una schermata dell’estratto del suo conto titoli dal quale poteva verificare che la somma era lievitata a 138 euro.

Il facile guadagno ingolosiva la fabrianese che, convinta dal precedente operatore e da uno nuovo che, nel frattempo, le si proponeva, procedeva a ripetuti bonifici verso altri due Iban italiani. Terminati i pochi risparmi, la donna convinceva addirittura un congiunto ed un amico a prestarle somme che venivano fatte confluire, allo stesso modo, ai canali di investimento. A fronte della prospettiva di un trading particolarmente vantaggioso, è arrivata a effettuare un bonifico di quattromila euro. Il giorno seguente, come al solito, le è arrivato l’estratto conto della posizione attuale così generosa che l’ha spinta a chiedere il rientro dell’intera somma apparentemente accumulata.

A quel punto gli operatori erano già scomparsi chiudendo ogni canale di comunicazione con la malcapitata. Alla fine, il suo conto ammontava a 16mila e 500 euro a fronte di un versamento reale di circa 10mila euro. La donna ha sporto denuncia al Commissariato della Polizia di Stato i cui ispettori, hanno sequestrato gli Iban su sui aveva effettuato i bonifici bloccando duemila e 880 euro. Gli accertamenti hanno portato a tre persone residenti nel nord Italia, tra cui una donna, tutti con trascorsi anche particolarmente recenti, per reati contro il patrimonio realizzati in internet con le stesse modalità truffaldine.